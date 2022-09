Stand: 29.09.2022 15:00 Uhr Theater Osnabrück für "Wiederentdeckung des Jahres" geehrt

Die Inszenierung der Oper "Fremde Erde" von Karol Rathaus am Theater Osnabrück ist in der diesjährigen Kritikerinnen- und Kritikerumfrage der Zeitschrift "Opernwelt" gemeinsam mit der Inszenierung "Frédégonde" von Ernest Guiraud, Camille Saint Saëns und Paul Dukas an der Oper Dortmund zur "Wiederentdeckung des Jahres" gewählt worden. Zum "Opernhaus des Jahres" wurde bereits zum sechsten Mal die Oper Frankfurt gekürt. "Dirigent des Jahres" wurde Kirill Petrenko, "Regisseur des Jahres" der Russe Kirill Serebrennikov. | 29.09.2022 16:05 | NDR Kultur