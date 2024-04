Stimme von Gandalf und Norman Bates: Synchron-Star Eckart Dux ist tot Stand: 11.04.2024 13:24 Uhr Eckart Dux gilt als einer der bedeutendsten Synchronsprecher im deutschsprachigen Raum. So lieh er Peter Fonda, Frank Sinatra oder Jerry Stiller seine Stimme. Er wurde 97 Jahre alt und lebte zuletzt in der Nähe von Gifhorn.

Die Liste seiner Sprecherrollen ist lang. So zählt die Deutsche Synchrondatei 957 verschiedene Rollen auf. Seine letzte war 2023, dort sprach er John Standing im Film "In voller Blüte". Die markant sonore Stimme von Dux begleitet deutsche Kinogänger seit fast 80 Jahren. Hollywoodstars wie Fred Astaire, James Stewart oder Frank Sinatra flimmerten mit seiner stimme über deutsche Kinoleinwände.

Der Schauspieler war der feste Sprecher von Anthony Perkins, zum Beispiel bei dessen Rolle des Norman Bates im Horror-Klassiker "Psycho" (1960). Er synchronisierte auch häufiger Steve Martin, etwa in "Solo für 2" (1984). Auch in der 80er-Jahre-Actionserie "Das A-Team" war er als Stimme von US-Schauspieler George Peppard alias "Hannibal" zu hören. Ein markantes Alterswerk war die Synchronarbeit für Jerry Stiller als Griesgram Arthur in der US-Sitcom "King of Queens". In den "Hobbit"-Filmen sprach Dux den Gandalf-Darsteller Ian McKellen.

Betroffenheit in der Synchronbranche

"Wir sind betroffen und traurig", sagte Hörspiel-Regisseurin Heikedine Körting vom Audiolabel EUROPA am Donnerstag der dpa. Dux sei nach Auskunft der Familie am Dienstag friedlich eingeschlafen. "Unabhängig davon, dass er ein wunderbarer Schauspieler, ein großartiger und liebenswürdiger Mensch war, war es immer große Freude, mit ihm im Studio zu arbeiten. Stets perfekt vorbereitet, nett und freundlich. Einfach fabelhaft", sagte Körting, die mit Dux unter anderem bei den Hörspiel-Reihen "Die drei ???" und "TKKG" zusammengearbeitet hat.

Dux debütierte als Schauspieler 1948 am Berliner Renaissance-Theater. Einer seiner bekanntesten Filme war der DEFA-Märchenfilm "Das singende, klingende Bäumchen", in dem er den Prinzen spielte. Danach arbeitete er ausschließlich im Westen und gleichzeitig im Bereich der Synchronisation. Eckart Dux war in erster Ehe mit der Schauspielerin Gisela Peltzer verheiratet, seit 1970 in zweiter Ehe mit der Filmeditorin Marlies Dux. Er hinterlässt neben seiner Frau auch einen gemeinsamen Sohn.

Weitere Informationen Im Kriminalhörspiel "Die Wahrheit" nach dem Roman von Melanie Raabe spricht Eckart Dux den Johann. NDR Hörspiel Box Der Podcast zum Wegträumen und Wachwerden: Krimis und Klassiker, Literatur und Pop als Download. Alles in einer Box. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 11.04.2024 | 16:20 Uhr