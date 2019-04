Stand: 12.04.2019 12:33 Uhr

Schwerin: Bühnenbild für Musical "Anatevka" steht von Axel Seitz

In Schwerin verwandelt sich der Alte Garten zwischen Schloss und Theater für die Schlossfestspiele in diesem Sommer zum fiktiven russischen Dorf Anatevka. Das Mecklenburgische Staatstheater präsentierte heute das Bühnenbild für das gleichnamige Musical.

Acht rund sechs Meter hohe Bäume dominieren die 35 Meter breite Bühne mit Blick zwischen Schloss und Museum in Richtung Schweriner See. Die Zuschauer werden mitgenommen in ein Schtetl: eine Siedlung mit hohen jüdischem Bevölkerungsanteil im russischen Kaisereich Anfang des 20. Jahrhunderts. Dort lebt der traditionsbewusste Milchmann Tevje mit seiner Familie. Obwohl ein Pogrom durch die Russen droht, bewahrt sich der Jude seinen Lebensmut. Gespielt wird er von Gustav Peter Wöhler, der aus Kino- und Fernsehfilmen bekannt ist. Als Tevje wird er auch das berühmte "Wenn ich einmal reich wär" singen, begleitet von der Mecklenburgischen Staatskapelle.

Schlossfestspiele 2019: 20 Vorstellungen von "Anatevka" in Schwerin

Alternativ übernimmt Ansgar Schäfer die Hauptrolle in der Inszenierung des Schweriner Operndirektors Toni Burkhardt. Nach "Sorbas" 2009 und "West Side Story" 2017 ist "Anatevka" erst das dritte Musical im Rahmen der Schlossfestspiele des Mecklenburgischen Staatstheaters seit 1993. Premiere für das Stück, das auch als "Der Fiedler auf dem Dach" bekannt ist, wird am 21. Juni sein. Bis Ende Juli sind insgesamt 20 Vorstellungen - mit Unterstützung des NDR - auf dem Schweriner Alten Garten geplant.

