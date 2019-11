Stand: 03.11.2019 11:58 Uhr

Scheuer mit Wilhelm Raabe-Preis ausgezeichnet

Der Schriftsteller Norbert Scheuer ist heute mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2019 ausgezeichnet worden. Er erhielt den Preis nach Angaben der Stadt Braunschweig für sein neues Buch "Winterbienen". Der Roman spielt in Scheuers Heimatort, der kleinen Ortschaft Kall in der Eifel. Dort erlebt ein pensionierter Lehrer die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs. Während er sich seiner Bienenzucht widmet, rückt die Front näher, kreisen alliierte Bomber über dem Himmel, gerät die Welt aus den Fugen. Scheuer habe den kleinen Eifelort zum "Spiegel der Welt" gemacht, urteilte die Jury. "In 'Winterbienen' erreicht Norbert Scheuer eine äußerste Nähe von symbolischen Zeichen und konkreter Realität." Der Autor habe in jedem seiner Bücher das lokale Kleine zum Gegenstand höchster Aufmerksamkeit gesteigert.

Norbert Scheuers Roman "Winterbienen" Bücherjournal - 30.10.2019 00:50 Uhr Autor/in: Niko Vialkowitsch Norbert Scheuers "Winterbienen" geht in die Tiefe und unter die Haut. Für seine Geschichte, die gegen Ende der Nazi-Zeit spielt, bekommt er den Wilhelm Raabe-Literaturpreis.







Preis ist mit 30.000 Euro dotiert

Den Raabe-Preis hat die Stadt Braunschweig nun zum 15. Mal verliehen, stets in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk. Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) und Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue überreichten Scheuer den Preis im Kleinen Haus des Braunschweiger Staatstheaters. Der Preis soll an das Schaffen des großen Braunschweiger Dichters Wilhelm Raabe erinnern. Dabei wird stets ein Autor oder eine Autorin ausgezeichnet, der oder die im laufenden Jahr ein preiswürdiges Buch veröffentlicht hat. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Judith Schalansky, Heinz Strunk, Marion Poschmann, Ralf Rothmann und Sibylle Lewitscharoff.

