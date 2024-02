Stand: 16.02.2024 15:38 Uhr Schauspielerin Dorn erhält Kieler Kulturpreis

Der Kieler Kulturpreis geht in diesem Jahr an die Kammerschauspielerin Ellen Dorn. Sie erhalte die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre herausragende Arbeit am Theater Kiel, teilte die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt am Freitag mit. Den mit 4.000 Euro dotierten Förderpreis für Kultur bekommt der Violinist Benjamin Günst, dem die Jury "geigerische Höchstleistungen" bescheinigte. Die Preisverleihung soll am 30. Juni erfolgen. | Sendebezug: | 14.02.2023 15:30 | NDR Kultur