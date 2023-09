Theaterneubau in Rostock wird 24 Millionen Euro teurer Stand: 06.09.2023 06:18 Uhr Der Theaterneubau in Rostock soll mehr kosten als bisher vorgesehen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Waren bislang rund 184 Millionen Euro in Planung, ist nun von rund 208 Millionen Euro die Rede.

Neuer Planungsabschnitt erreicht

Zur Begründung des Kostensprungs heißt es in einer Informationsvorlage der Stadtverwaltung zur Sitzung, dass bei einem solch anspruchsvollen Baukörper in sogenannten Leistungsphasen geplant werde. Das bedeutet, dass die verantwortlichen Architekten das Gebäudes in mehreren Abschnitten planen. Noch bis vor Kurzem waren die Planungen nicht weit genug gediehen, um die Kosten präzise einzuschätzen. Geplant wurde auf der Grundlage von Kosten-Schätzungen mit einer Genauigkeit von etwa 30 Prozent. Beim nun erreichten Planungsstand seien erste genauere Rechnungen möglich. Diese hätten ein Plus von rund 13 Prozent ergeben.

Finanzielle Hilfen vom Land

51 Millionen Euro für den Theaterneubau kommen vom Land, 75 Millionen Euro zahlt die Stadt und 82 Millionen sollen per Darlehen finanziert werden. Der Baubeginn sei Anfang 2025 geplant. Im Sommer drei Jahre später könnte es die erste Premiere geben, so die aktuelle Planung.

