Stand: 06.07.2023 16:49 Uhr Schauspieler Horst Hiemer gestorben

Der Schauspieler Horst Hiemer ist tot. Er starb am Dienstag in Berlin im Alter von 90 Jahren, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus dem Kreis der Familie erfuhr. Hiemer war mehr als 40 Jahre Ensemblemitglied im Deutschen Theater Berlin. Hiemer wurde am 22. April 1933 im oberschlesischen Ratibor geboren. In den 1950er Jahren studierte er am Deutschen Theaterinstitut Weimar und an der Theaterhochschule Leipzig. Von 1960 an wirkte der Schauspieler am Deutschen Theater Berlin. Dort spielte er unter Regisseuren wie Wolfgang Langhoff, Benno Besson oder Friedo Solter. Lange Jahre übernahm Hiemer auch Rollen für Film- und Fernsehproduktionen. So war er unter anderem an der Seite von Harald Juhnke bei der TV-Verfilmung von "Der Hauptmann von Köpenick" dabei. | Sendebezug: | 06.07.2023 16:30 | NDR Kultur