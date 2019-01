Stand: 30.01.2019 14:45 Uhr

"Ruhrepos": Die verlorene Oper von Agnes Bührig

Sie brachten zusammen erfolgreiche Inszenierungen wie "Der Auftrag" und "Hool" auf die Bühne, jetzt zeigen die Ruhrfestspiele Recklinghausen in Kooperation mit dem Schauspiel Hannover das "Ruhrepos". Am Ende der Intendantenzeit von Lars-Ole Walburg verabschieden sie sich mit einem Stück im Geiste Bertolt Brechts und Kurt Weills, das nie aufgeführt wurde - eine "verlorene Oper" gewissermaßen, so der Untertitel. Nach der Uraufführung im vergangenen Jahr in Recklinghausen ist am Donnerstag Premiere in Hannover.

"Es war die Zeit des Jazz, des Foxtrotts, der Tiller Girls, es ist das Geburtsjahr der Comedian Harmonists. Und vor allem das Jahr des Übergangs vom Stummfilm zum Tonfilm ..." - willkommen in den 20er Jahren! Im Jahr 1927, dem Jahr vor der Uraufführung ihrer "Dreigroschenoper", erhalten Bertolt Brecht und Kurt Weill den Auftrag, dem Ruhrgebiet ein Denkmal zu setzen, in Form einer Industrieoper, verständlich für jedermann - und mit den neuen Mitteln der Lichtspieltechnik, laufende Bilder von Kohlekumpeln inklusive. Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson hat das Stück neu inszeniert. Dafür reiste und filmte auch er unter Tage: "Wir fanden es ganz wichtig, uns erst einmal auf eine Reise zu begeben, wie Brecht und Weill damals. Sie hatten eigentlich vor, eine Bühne mit drei Leinwänden zu bauen. Dort wollten sie Dokumentarmaterial aus dem Ruhrgebiet stellen und davor spielen. Es war eigentlich eine ganz avantgardistische Idee.

Geschichte als Textvorlage

"Als wir aus dem giftigen Qualm des Ruhrtales an den klaren, hellen Rhein kamen, dachten wir schon: Bloß nicht mehr zurück in die Giftgase. Und weiter, wie schön wäre es, die bunte Lebendigkeit dieses Stroms zu gestalten anstelle dieser düstergrauen Fabriken da hinten..." - Überlegungen, die Mathias Max Herrmann als Kurt Weill auf der Bühne anstellt. Sie basieren auf Texten, die der Münchner Theaterautor Albert Ostermaier geschrieben hat.

Antisemitische Hetze gegen Weill verhindert die Umsetzung des Projekts

Kleine Szenen, Gedankensplitter, entstanden allein aus dem Wissen über die damalige Zeit und ihre Protagonisten. Denn das Projekt wurde damals von antisemitischer Hetze gegen Kurt Weill gestoppt, Texte gibt es nicht. Das habe Auswirkungen auf die Annäherung an den Stoff gehabt, sagt der Schauspieler Herrmann. "Das Ganze ist eine kreisende Suchbewegung, um etwas herum, was es gar nicht gegeben hat, und so würde ich das jetzt mit Kurt Weill auch sehen: Wir beziehen uns auf Material, das es über ihn gibt, mehr als dass wir uns auf Material beziehen, das es von ihm gibt."

"Ruhrepos" - eine Parabel über das Versuchen

Eine Rekonstruktion ohne Original. So betrachtet ist die Kritik an der Uraufführung in Recklinghausen nur folgerichtig. Sie bescheinigte der Aufführung, sie habe keinen Anfang und kein Ende. Ungewissheit, sagt Thorleifur Örn Arnarsson, sei jedoch bei dieser Inszenierung ein entscheidender Motor: "Das Stück ist vielleicht auf der einen Seite eine Parabel über Versuchen und Scheitern und auf der anderen, was man mit dem Scheitern dann macht. Und das ist nicht spezifisch für das Theater. Sondern Scheitern als ein großes, gesellschaftliches Experiment der Industrialisierung, die jetzt mit der vierten industriellen Revolution wirklich zu Ende geht - mit der Schließung der letzten Zeche. "

Ob das Theaterstück in Norddeutschland anders wahrgenommen wird als im Ruhrgebiet? Mit der Arbeit des Isländers Thorleifur Örn Arnarsson zumindest ist das Publikum des Schauspiels Hannover vertrauter - nach großartigen Inszenierungen wie "Hamlet" oder der "Edda".

