Stand: 26.01.2019 07:40 Uhr

"Die Nashörner": Tierische Wut in Braunschweig von Janek Wiechers

Das Stück des franko-rumänischen Dramatikers Eugène Ionesco "Die Nashörner" gilt als moderner Klassiker des Theaters. Es beschreibt, wie sich die Bevölkerung einer gesamten Stadt nach und nach in Nashörner verwandelt - und sich nur ein einzelner Mensch dieser Gleichmacherei wiedersetzt. 1959 erstmals aufgeführt gilt es als eines der wichtigen Stücke des "Absurden Theaters". Mittlerweile erlebt es eine Art Renaissance, wird wieder häufiger gespielt - kürzlich in Göttingen, Darmstadt, Esslingen oder Dresden. Nun bringt auch das Staatstheater Braunschweig "Die Nashörner" auf die Bühne. Hier läuft es ab dem 26. Januar. Eine Vorschau.

In die ereignislose Atmosphäre einer mittelgroßen Stadt bricht Chaos herein. Auf den Straßen, in den Büros und Wohnungen tauchen erst vereinzelt, dann immer häufiger Nashörner auf. Die Tiere trampeln schließlich alles nieder. Und als ob das nicht schon absurd genug wäre: Es scheint sich niemand wirklich darüber zu wundern. In der Braunschweiger Inszenierung wandeln die Schauspieler merkwürdig statisch, ja gleichgültig durch die Szenerie. Als einziger ist der einzelgängerische Verlagsangestellte Behringer immun gegen die merkwürdige Verwandlung der Bewohner in Nashörner. Er ist die Hauptfigur des Stücks, die Antithese zur Masse, gleichsam das moralische Gewissen. Gespielt von Goetz von Oyen trägt Behringer als einziger bis zum Schluss tatsächlich menschliche Züge.

Ionescos Drama entstand unter dem Eindruck von Totalitarismus

Der Versuch Behringers mit seinen Mitmenschen, über die Vorgänge zu sprechen, misslingt. Es ist, als ob die Bewohner der Stadt vollkommen an einander vorbeireden. Wirkliche Kritik und Reflexion weichen einer bedrückenden Konformität. Viele Theatermacher verstehen "Die Nashörner" als Parabel auf die Entstehung von Totalitarismus. Was passiert, wenn der einzelne kritiklos einer Ideologie folgend in der Masse verschwindet? Ionesco verfasste seine "Nashörner" schließlich unter dem Eindruck der nationalsozialistischen und stalinistischen Regime.

Regisseur Christoph Diem: "'Nashörner ist ein Stück über Wut"

Der Braunschweiger Regisseur Christoph Diem sieht die Aktualität in Ionescos Stück aber eher in einem anderen Aspekt: "'Die Nashörner' ist ein Stück über Empörung. Über Wut. Wenn Menschen nach und nach den Diskurs einstellen und sagen, ich muss überhaupt nicht mehr austauschen in meinen Argumenten und dieser Standpunkt setzt die Maßstäbe. Da kommen wir dann zu sowas Nashörnigem. Das ist eine schöne Beschreibung unserer Gesellschaft."

Es ist eine an die heutige Zeit angepasste Fassung des Stücks, das an mancher Stelle im Text, und vor allem ganz im Bühnenbild deutlich Bezüge zur Gegenwart - und zum Inszenierungsort Braunschweig herstellt. Ionesco habe solche Freiheiten der Theatermacher explizit in seinen Regie-Text hineingeschrieben, glaubt Regisseur Diem: "Es gibt eine Vorgabe: 'Das Stück spielt heute, jetzt, hier.' Das ist eine ganz schöne Steilvorlage. Holen wir es doch 2019 nach Braunschweig und gucken, wie diese Nashornherde sich zu Stadt und Architektur verhält. Wir sind da relativ weit gegangen."

Viel Humor in der absurden Komödie

Die Braunschweiger Inszenierung hält sich dennoch im Kern eng an die originale Dramaturgie, die Regisseur Diem als eine Art absurde Komödie versteht. Die mitunter recht krawallige und streckenweise laute Braunschweiger Inszenierung bietet trotz des ernsten Themas reichlich Anlass herzhaft zu lachen. Ob das Ionescos Stoff gerecht wird muss jeder für sich selbst entscheiden. Gute Regieeinfälle gibt es reichlich. Wie etwa die Verwandlung von Behringers Freund Hans in ein Nashorn umgesetzt ist, das ist zutiefst komisch.

Flankiert von apokalyptischen Weltuntergangsklängen, Stroboskoplicht und Theaternebel brilliert Schauspieler Johannes Kienast hier vor allem mit seiner Stimme und einer von Zuckungen begleiteten heftigen Körpersprache. Streckenweise vielleicht etwas zu klamaukig tobt das Ensemble am Staatstheater Braunschweig ungeheuer physisch durch Ionescos Stück. Das ist unterhaltsam - und sehr zeitgenössisch.

nach Eugène Ionesco

Regie: Christoph diem

Bühne, Kostüme, Video: Florian Barth

Dramaturgie: Holger Schröder

Behringer: Götz van Ooyen

Hans: Johannes Kienast

Daisy: Larissa Semke

Älterer Herr: Mattias Schamberger

Logiker: Heiner Take

Stech: Roman Konieczny

Wisser: Klaus Meininger

Schmetterling: Heiner Take

Frau Ochs: Saskia Petzold In meinen Kalender eintragen

