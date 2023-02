Stand: 01.02.2023 11:31 Uhr Ozzy Osbourne sagt Tour mit Deutschland-Konzerten ab

Der britische Rockmusiker Ozzy Osbourne hat aus gesundheitlichen Gründen seine lang geplante Tour durch Europa und Großbritannien abgesagt. Der 74-Jährige hatte vor vier Jahren einen schweren Unfall, bei dem er sich an der Wirbelsäule verletzte. Seitdem sei es sein einziges Ziel gewesen, wieder zurück auf die Bühne zu kommen, schreibt Osbourne in einem Statement. Sein Gesundheitszustand lasse dies aber derzeit nicht zu. In seinem langen Statement klang an, dass er womöglich gar nicht mehr auf Tour gehen könne. Schon in der Vergangenheit wurden die geplanten Konzerttermine mehrfach verschoben. In Deutschland waren für dieses Jahr fünf Konzerte geplant.

