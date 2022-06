Niedersachsen: Musikschulen beklagen mangelnde Förderung Stand: 20.06.2022 12:17 Uhr Die Musikschulen in Niedersachsen klagen: In keinem anderem Bundesland gebe es so wenig Landesmittel für die musikalische Arbeit wie hier. Dabei sind die Musikschulen von der Kita, über die Schulen bis hin zur Erwachsenenbildung aktiv. Beitrag anhören 4 Min

von Gerd Wolff

Mit der ehemaligen Kultusministerin und Bundestagsabgeordneten Frauke Heiligenstadt hat der Landesverband der Musikschulen nun eine neue Präsdientin. Auf ihr ruhen große Hoffnungen.

Niedersachsen belegt letzten Platz im Bundesvergleich

Die Musikschulen in Niedersachsen müssen weiter rechnen: Personalkosten, Betriebskosten, Instrumente, Noten, Lizenzen - alles wird teurer, nur das Land Niedersachsen habe seine Zuschüsse seit 20 Jahren nicht erhöht, klagt Klaus Bredl, der Geschäftsführer des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen. Letzter Platz im Bundesvergleich bei der strukturellen Landesförderung: "Die rote Laterne würden wir gerne abgeben, wir wollen nicht Spitzenreiter werden, wir wollen den Durchschnitt haben, und zwar mindestens", fordert Bredl.

Was bedeuten würde, dass sich die Förderung aus dem Landeshaushalt in Niedersachsen künftig etwa versiebenfachen müsste. Kein Wunder, dass der christdemokratische Kultur- und Wissenschaftsminister Björn Thümler in Hannover etwas zögerlich reagiert: "Die Musikschulen sind ja erst einmal kommunale Einrichtungen, und deswegen ist die Förderverteilung bei uns so, wie sie ist: Es gibt nur einen kleinen Zuschuss und der Hauptteil wird von den Kommunen gedeckt, die über den kommunalen Finanzausgleich auch Mittel für die Kulturarbeit vor Ort zur Verfügung haben."

Niedersächsische Musikschulen sitzen zwischen den Stühlen

Wir nehmen doch immer mehr Landesaufgaben wahr, wenn wir die Musik in die Kitas und Schulen bringen, argumentiert der Musikschulverband. Niedersachsenweit fördern die 74 Musikschulen zusätzlich rund 160.000 Schülerinnen und Schüler - auch nach Corona. Geld dafür einzuwerben bleibt Dauerthema. Musikschulen in Niedersachsen sitzen zwischen den Stühlen: zwischen privater, kommunaler und Landesfinanzierung, zwischen Kulturministerium, CDU, und Kultusministerium, zurzeit SPD-geführt.

"In Gesprächen mit der Politik hören wir immer wieder, wie toll wir unsere Arbeit machen und wie sehr sie geschätzt wird. Wir sind vor allem in Kitas und Schulen unterwegs und bringen viele Kinder in Kontakt mit Musik. Wir sorgen für kulturelles Leben in Kommunen und Landkreisen, vor allem im ländlichen Raum - nur drückt sich das leider nicht im monetären Bereich aus", argumentiert Musikschul-Geschäftsfüher Bredl. Auch das neue Kulturfördergesetz, das vom Landtag noch in dieser Legislatur auf den Weg gebracht werden soll, biete wenig Konkretes. Vor allem kaum Antworten darauf, wie die Herausforderungen der Digitaliserung angegangen und wie künftig qualifiziertes Personal gewonnen und gehalten werden könne.

Kulturminister Thümler ist optimistisch

Solange das Kulturfördergesetz des Landes keine konkreten Zahlen zu künftigen finanziellen Rahmenbedingungen nenne, bleibe es wirkungslos, heißt es von den Musikschulen. Das werde aber dauern, sagt der Kulturminister: "Das Kulturfördergesetz ist zunächst ein Rahmengesetz und muss in der nächsten Wahlperiode entsprechend noch mit Geld hinterlegt werden. Was wir jetzt machen, ist die Absicherung der rund 440 Millionen Euro, die im Land für Kultur zur Verfügung stehen. Dann muss es weiter ausgebaut werden, und da bin ich optimistisch."

