Stand: 28.04.2024 13:52 Uhr Nicole Kidman mit AFI-Preis für ihr Lebenswerk geehrt

Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman ist als erste Australierin in Hollywood mit dem renommierten American Film Institute-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Die Schauspielerin hat die Auszeichnung am Sonnabend im Dolby Theatre in Hollywood entgegengenommen. Letzte Woche war Kidman noch für Dreharbeiten in Deutschland. In Bayern hat sie für die zweite Staffel der Netflix-Serie "Nine Perfect Strangers" gedreht. Darin spielt sie eine spirituelle Heilerin aus Russland. | Sendebezug: | 28.04.2024 14:30 | NDR Kultur