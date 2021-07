Streifzug durch den Hamburger Kultursommer Stand: 26.07.2021 11:26 Uhr Unter dem Motto "Play out loud" befindet sich Hamburg im Kultursommer. In den Stadtteilen werden die Straßen und Plätze mit kulturellem Leben gefüllt, von Singer-Songwriter-Musik bis Kindertheater. Beitrag anhören 3 Min

von Petra Volquardsen

Nachmittags am Alsterlauf in Hamburg-Poppenbüttel. Unterhalb der kleinen verwunschenen Burg Henneberg steht eine Open-Air-Bühne. Am Abend wird hier Tango erklingen. Jetzt aber erstmal: Theater für Kinder. Eine Piratengeschichte wird gespielt. Der Piratenkapitän und seine Mannschaft fahren auf Schatzsuche. Die kleinen und großen Gäste sitzen auf weißen Stühlen - mit Blick auf die Bühne und auf die Alster. Elvira Bruch und Katja Früchtenicht sind mit ihren Kindern da: "Endlich dürfen wir mal wieder raus kommen und die Kultur entdecken, direkt hier an der Alster, das ist schon was Besonderes."

Von Literatur bis Comedy: vielfältiges Programm beim Kultursommer

Gut 20 Kilometer entfernt - im Stadtteil Bahrenfeld - lesen Schauspielerinnen vor dem historischen Backsteingebäude der einstigen Marzipanfabrik Texte von Heinrich Heine. Vor der Katharinenkirche gegenüber der Speicherstadt gibt es das Comedy-Programm "Hamburger werden in 90 Minuten" und auf der Rollschuhbahn in Planten un Blomen ist ein Teil der Fläche abgeteilt. Konzertbesucherinnen und Besucher sitzen an Biergartentischen. Auf der Bühne: die Hamburger Sängerin Janina.

Der Musikclub Knust hat hier mitten im Park ein Open Air Programm auf die Beine gestellt. Endlich wieder auftreten. Für Sängerin Janina fühlt sich das fast noch unwirklich an: "Es ist ein unfassbares Gefühl, man hat sich durch die Corona-Zeit als Künstler ein bisschen selbst vergessen und das jetzt wieder zu spüren - einfach großartig."

Zauberhafte Hinterhof-Atmosphäre und intimer Musikgenuss

Geradezu zauberhaft ist die Atmosphäre im schmalen Hinterhof des Stadtteilarchivs in Ottensen. 25 Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen zwischen blühenden Malven und lauschen aufmerksam dem Gesang von Agata Paulina Clasen. Für die Liedermacherin ist es der zweite Auftritt beim Hamburger Kultursommer. "Es ist eine super Sache, auch dass die Künstler eine würdevolle Gage kriegen. Besonders freut mich, dass es auch an so besonderen Orten stattfindet wie hier." Bei dem Konzert wird leise mitgesungen. Nach einem extra langen Schlussapplaus gehen die Besucherinnen und Besucher am Ende dieses Kultursommer-Abends nach Hause. Glücklich und geradezu beseelt.

Der Hamburger Kultursommer wird von der Kulturbehörde gefördert und geht noch bis zum 16. August. Viele Veranstaltungen können Sie auch kostenlos beziehungsweise gegen eine Spende besuchen.

