Museen in Gefahr: "Ukraines Identität soll zerstört werden"

Herr Grunenberg, was für ein Bild der Umstände bietet sich vor Ort?

Christoph Grunenberg: Man ist natürlich schockiert, was dort passiert. Es wird immer von nur zivilen Zielen geredet und das ist natürlich nicht der Fall. Gerade in den Museen herrscht eine enorme Angst. Die Kolleginnen und Kollegen sind verzweifelt und sie versuchen alles zu tun, um die wichtigsten Werke in Sicherheit zu bringen - in Bunker, vielleicht sogar außerhalb der Stadt, um zu retten, was das Erbe dieses Landes ausmacht.

Was für Rettungs- oder auch Konservierungsmöglichkeiten gibt es denn in solchen Situationen überhaupt noch?

Grunenberg: Es gibt schon Evakuierungspläne, Rettungspläne. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Museen und kulturellen Institutionen trotz dieser angespannten Lage zum gewissen Grad überrascht waren und dass ihre Mittel auch begrenzt sind. Man muss auch sehen, dass der Standard dieser Museen nicht so hoch ist, dass sie nicht so gut finanziert sind wie unsere Museen. Da wird bestimmt auch sehr viel improvisiert werden müssen. Man wird aus rein logistischen Gründen nicht alles aus dem Museum in Sicherheit bringen können.

Ist da Ihrer Einschätzung nach im Moment ausländische Hilfe möglich?

Grunenberg: Ich sehe im Moment keine realistische Möglichkeit, Hilfe zu leisten. Wir können natürlich unsere Solidarität zeigen, wir können Hilfe anbieten, aber es ist unmöglich, jetzt dorthin zu reisen. Es wird wichtig sein, auch daran zu denken, was nach dem Krieg passiert: Wie kann man beim Wiederaufbau helfen? Wie kann man helfen, die Werke zu restaurieren? Wie kann man Expertise anbieten und mit den Kollegen im Austausch bleiben, sie auch nach Deutschland einladen und so Unterstützung zeigen?

Man hat fast ein schlechtes Gewissen, wenn wir über Kunst und Kultur sprechen, wenn zehntausende Menschen um ihr Leben fliehen oder sich auf Kämpfe vorbereiten. Ist es legitim, ist es ethisch vertretbar, dass wir jetzt über Kunst und Kultur reden? Oder sollten wir uns ein bisschen schämen?

Grunenberg: Nein, schämen natürlich nicht. Wir müssen mit den Menschen fühlen, uns solidarisch zeigen. Wir sind alle schockiert. Das ist wirklich herzzerreißend, was passiert. Aber im Endeffekt müssen wir uns auch klar sein, worum es geht. Es geht um die Frage, ob die Ukraine ein unabhängiges Land mit einer kulturellen Identität ist. Diese Identität wird angegriffen und soll zerstört werden, und die manifestiert sich gerade auch in den Kunstwerken, in den Sammlungen, in dem architektonischen Erbe. Deshalb denke ich, dass das von absolut höchster Relevanz ist.

Welche Rolle spielen die sogenannten Soft Skills, also so etwas wie Kultur, wie identitätsstiftendes Erbe? Wir haben gehört, dass 85 Kilometer von Kiew entfernt ein historisches Museum offenbar relativ gezielt angegriffen worden ist. Oder ist das doch nur ein Kollateralschaden? Welche Rolle spielt Identität in diesem Zusammenhang?

Grunenberg: Ich glaube, diese Frage der Identität, der Geschichte des Landes, der eigenen Selbstbestimmung, der Orientierung nach dem Westen, des Kampfes für Demokratie ist ganz wichtig und spiegelt sich in der langen Geschichte dieses Landes, in der Geschichte der Kunst und Kultur, der Architektur wieder. Aber auch in den Sammlungen, die Werke aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen beinhalten.

Sie arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine zusammen - Sie haben das auch immer getan mit Kolleginnen und Kollegen aus Russland. Wie ist da im Moment die Verbindung? Arbeiten Sie noch mit russischen Museen zusammen?

Grunenberg: Wir sind immer im engen Austausch gewesen, auch durch die Geschichte der Kunsthalle Bremen mit den Kriegsverlusten, aber auch immer wieder durch hochkarätige Leihgaben. Da besteht ein offener, ein kollegialer und ein sehr guter Austausch. Aber wir sind jetzt in einem gewissen Dilemma. Die Sanktionen sind hart, und es ist jetzt schwer, an Leihgaben, an Kooperationen, an Forschung zu denken. Gleichzeitig muss man auch berücksichtigen, dass viele der Künstler, der Museumsdirektoren und Kuratoren auch in einer schwierigen Lage sind und sich teilweise auch kritisch äußern. Kunst und Kultur kann da ein Mittel der Verständigung und auch ein Mittel des Protestes sein.

