KunstFestSpiele: Auftakt mit 50 Klavieren im Kreis Stand: 19.05.2025 00:01 Uhr In Hannover ist Ingo Metzmacher geboren, hier wuchs er auf, studierte und ist, neben vielen anderen atemberaubenden Ämtern, seit 2016 Intendant der KunstFestSpiele Herrenhausen. Seine Arbeit hat die Grenzen Hannovers längstens überschritten.

von Friederike Westerhaus

Die musikalische Karriere startete Ingo Metzmacher 1997 als Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper. 2005 kam er als Chefdirigent an die Niederländische Staatsoper Amsterdam. Danach wurde er Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin. Heute steht Metzmacher in den großen Konzert- und Opernhäusern am Pult, dirigiert in Salzburg, Genf, London, Mailand, Zürich, Paris oder Wien. Seine wegweisenden Schriften: "Keine Angst vor neuen Tönen" und "Vorhang auf! Oper entdecken und erleben" prägen die zeitgenössische Musikwelt.

Nun beendet Ingo Metzmacher seine Arbeit als Intendant bei den KunstFestSpielen Herrenhausen. Die nächste Ausgabe 2026 wird die Komponistin Brigitta Muntendorf verantworten. Bevor Ingo Metzmacher in seine letzte Ausgabe der KunstFestSpiele Herrenhausen startet, spricht er in NDR Kultur à la carte mit Friederike Westerhaus über das Programm, seine Highlights in Herrenhausen und über das Eröffnungskonzert mit Musik von Georg Friedrich Haas.

Bei den KunstFestSpielen geht mir das oft so, dass da ganz besondere neue Klangwelten zu entdecken sind. Das sind tolle Projekte, die Ihr auf die Beine stellt. Wie würdest Du die Klangsprache von Georg Friedrich Haas beschreiben? Was macht ihn für Dich aus?

Ingo Metzmacher: Das ist auf der einen Seite eine sehr flächige Musik, sodass verschiedene Schichten übereinander gelegt werden. Dann gibt es auch verschiedene Stimmungen, Naturtonreihen und Obertonreihen und es kommen ganz viele Sechstel, Achtel, Zwölftel und Vierteltöne vor. Ich habe neulich eine Uraufführung von ihm in Wien dirigiert, da habe ich sozusagen hautnah miterlebt, wie genau er das hört. Das ist wichtig. Ich finde es einfach eine ganz eigene, phantastische Klangwelt, unabhängig davon, wer spielt. Er wendet das auf alle Instrumente an.

Ihr habt unterschiedliche Projekte mit Georg Friedrich Haas vor. Eine Sache bezieht auch die Herrenhäuser Gärten mit ein, die in diesem Jahr 350-jähriges Jubiläum feiern. Er hat ein Stück darauf angepasst. Was habt Ihr da vor?

Metzmacher: Es gibt die Parkmusik von Georg Friedrich Haas für vier Blasorchester, die er ursprünglich für Grafenegg geschrieben hat, das ist ein Ort in Niederösterreich mit einem großen Festival. In Österreich gibt es eine sehr große Blasmusiktradition, die viel größer ist als in Deutschland. Hier werden auch auf einem Berg Messen mit der Blasmusik abgehalten. Er hat mir davon erzählt. Wir haben einen großen Garten in Herrenhausen und ich habe gedacht, ob er das darauf umschreiben könnte. Dann ist er mehrfach nach Herrenhausen gekommen. Und zum Jubiläum der Herrenhäuser Gärten haben wir gedacht, wir müssen was ganz Großes im Garten machen. Deshalb werden diese vier Blasmusikkapellen im Parterre der Herrenhäuser Gärten herummarschieren und gemeinsam spielen. Das ist ein großes Stück und dauert über eine Stunde. Das stelle ich mir ganz toll vor.

Vier Blaskapellen, die gleichzeitig Musik machen und das Publikum ist mittendrin. Da merkt man, das Ganze ist auch einfach als Erlebnis etwas Besonderes. Das gilt auch für das Auftaktkonzert am 22. Mai mit Musik von Georg Friedrich Haas. Da spielt Ihr ein Stück, das nennt sich 11.000 Seiten. Diese ganze Geschichte ist ein irrer Aufwand und eine irre Logistik. Was verbirgt sich dahinter?

Metzmacher: Das ist ein Stück für 50 Klaviere. Die stehen im Kreis an der Wand, und die sind alle gegeneinander um zwei Cent verstimmt. Jetzt muss man wissen, dass ein Halbton hundert Cent sind, und es ist eine Messeinheit. Es ist sozusagen das erste vom fünfzigsten Klavier um einen Halbton verschieden und alle dazwischen sind jeweils minimal um zwei Cent verstimmt. Das ist fast nicht hörbar, aber in der Summe dann doch wieder wahrnehmbar. Die spielen zum großen Teil gleichzeitig. Außerem kommt auch noch das Klangforum aus Wien und ist sozusagen zwischen den 50 Klavieren postiert und spielt auch noch dazu. Ich glaube, insgesamt sind das 75 Musikerinnen und Musiker, die auftreten und es ist ein irres Spektakel.

Ihr musstet nicht nur 50 Pianistinnen und Pianisten finden, sondern auch die nötigen Instrumente heranschaffen. Wo ist denn das Publikum bei diesem Konzert?

Metzmacher: Das Publikum sitzt in der Mitte und lässt sich von allen Seiten beschallen.

Klingt so, als könnte das eine Erfahrung werden, die einen musikalisch überschwemmen kann, oder?

Metzmacher: Jetzt muss ich meinen Lieblingsgedanken loswerden, nämlich, dass wir mit dem Ohr anders als mit den Augen 360 Grad wahrnehmen können. Wenn wir 360 Grad sehen wollen, müssen wir den Kopf oder uns insgesamt drehen, damit wir 360 Grad sehen. Mit dem Ohr ist das nicht so. Mit dem Ohr können wir sogar sehr genau lokalisieren, was hinter uns basiert. Das ist wirklich eine inversive 360 Grad Hörerfahrung.

