Axel Bojanowski: "Die Welt ist besser, als wir denken" Stand: 17.05.2025 06:00 Uhr Axel Bojanowski provoziert mit gewagten Thesen zu Zustand und Zukunft der Erde. In seinem neuesten Buch geht der Hamburger Geowissenschaftler auf positive Entwicklungen ein, die nach seinem Geschmack zu wenig Beachtung finden.

von Martina Kothe

Mit seinen Büchern erreicht Axel Bojanowski regelmäßig eine große Leserschaft. "Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten" wurde zum Spiegel-Bestseller. Wohl auch, da der Welt-Journalist einen Hang zu steilen Thesen hat, die von vielen nicht unwidersprochen bleiben. So findet er die Berichterstattung über den Klimawandel einseitig, die Debatten darüber von einer grünen Lobby gesteuert und Atomkraftwerke grundsätzlich prima.

Herr Bojanowski, Sie befassen sich mit wissenschaftlichen Themen, haben Geowissenschaften studiert und für diverse Medien geschrieben. Ihr neues Buch heißt "33 erstaunliche Lichtblicke, warum die Welt besser ist, als wir denken". Was war für Sie der Auslöser, sich überhaupt mal mit den Lichtblicken zu befassen?

Axel Bojanowski: Seitdem ich Kinder habe, denke ich anders über diese Dinge. Wo auch immer sie Kontakt haben mit der Welt - in Schulen, im Kindergarten, auf YouTube, im Theater, in Kinofilmen, im Fernsehen - es wird ihnen immer suggeriert, dass alles ganz schlimm werden wird. Dass sie in Wetterkatastrophen umkommen könnten. Das geschieht in einer rabiaten Weise, die ich als sehr unangenehm empfinde. Ich bin dafür, diese Ängste zu rationalisieren. Da habe ich festgestellt, dass die positiven Entwicklungen und die Vorzüge von Fortschritt, Innovation, Technologie, Industrialisierung, freier Marktwirtschaft und bürgerlicher Freiheit in den Schulen zu kurz kommen - wenn es überhaupt zur Sprache kommt. Deswegen habe ich versucht, in meinem Buch 33 Beispiele für sensationelle Entwicklungen darzustellen, in welcher tollen Welt wir letztlich eigentlich leben im Vergleich zu den Menschen früher. Heutzutage leben die meisten Armen unter besseren Bedingungen als Könige vor 200 Jahren. Das sagt man so leicht dahin, aber ich versuche, das im Buch zu beschreiben.

Geben Sie uns gleich ein Beispiel.

Bojanowski: Das betrifft alle Lebensbereiche - zum Beispiel verdoppelte Lebenserwartung. Kindersterblichkeit ist ein ganz wichtiges Beispiel: Früher war es so, dass zwei von fünf Kindern vor ihrem fünften Lebensjahr gestorben sind. Dass Kinder starben, war der Normalfall in jeder Familie. Selbst die Mutter starb mit hoher Wahrscheinlichkeit bei irgendeiner Geburt. Die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen war 24 Jahre, weil viele im Mutterbett starben. So war es in jeder Familie üblich, dass der Tod immer zugegen war. Man stellt das sich so vor, als ob das eben normal war, aber das Leid war das gleiche. Es gibt Zeugnisse, die zeigen, wie die Trauer und das Leid ein ständiger Begleiter waren.

Heutzutage ist die Wahrscheinlichkeit für einen Zehnjährigen, das Rentenalter zu erreichen, größer als damals von Neugeborenen, fünf Jahre alt zu werden. Blutvergiftung, jede Art von bakterieller Infektion - das war alles sofort lebensbedrohend, und es war oft gefährlicher, zum Arzt zu gehen, als nicht zum Arzt zu gehen, weil kurioseste Therapien gemacht wurden, die dem Menschen letztlich mehr geschadet als genützt haben.

Wobei man da einwenden muss, dass es es immer der Wissensstand der jeweiligen Zeit ist. Wer weiß, wie in 200 Jahren die Menschen auf das gucken, was wir heute medizinisch so machen.

Bojanowski: Klar. Aber es gibt auch objektives Wissen. Man wird man diesen Fortschritt von vor 200 Jahren bis heute nicht wegdiskutieren können. Der ist auf Rationalisierung, auf Wissenschaft und auf Fortschritt zurückzuführen, auf Ursache-Wirkung-Prinzipien, dass man festgestellt hat, dass Hygiene die Gesundheit entscheidend verbessert, dass man Penicillin erfunden hat, dass man manche Krankheiten heilen kann. Diese Dinge haben die Lebenserwartung massiv nach oben getrieben. Zu Goethes Zeit war es so, dass selbst Goethe und wohlhabende Leute viel unkomfortabler gelebt haben als wir heute. Die hatten vielleicht eine Holzheizung in einem Raum, den man einigermaßen warm bekam, aber viele Leute haben den ganzen Winter gefroren.

Die Faszination für die Pyramiden ist berechtigt. Die wurden vor 6.000 Jahren gebaut, und man fragt sich, wie die das gemacht haben. Aber man müsste eigentlich mit der gleichen Bewunderung vor dem heutigen Elektrizitäts- oder Wasserleitungsnetz stehen, weil das so unglaublich ist, dass man jedes Haus mit warmem Wasser versorgen kann. Vor hundert Jahren war eine warme Dusche zu Hause noch eher selten, vor 150 Jahren gab es das gar nicht. Auch wie Lebensmittel erzeugt und bis nach Hause geliefert werden, oder wie das Abwasser von den Toiletten ins Klärwerk abgeleitet wird, sodass man davon gar nichts mitbekommt - vor 200 Jahren haben die Städte gestunken. Alle Lebensbereiche haben sich wahnsinnig verbessert.

