Ausstellungsprojekt: Wie können Traumata durch Kunst überwunden werden? Stand: 17.05.2025 06:00 Uhr Die Begriffe Trauma und Traumata scheinen seit einiger Zeit omnipräsent zu sein. Inwiefern kann eine künstlerische Auseinandersetzung mit dieser aktuellen Thematik zur Entabuisierung beitragen? Gemeinsam mit einem Kuratorinnenteam hat die Hamburger Kunsthistorikerin Anne Simone Kiesiel ein Ausstellungsprojekt zum Thema Traumata auf die Beine gestellt.

Wie kam es dazu, eine Ausstellung rund um das Thema Traumata zu kuratieren?

Anne Simone Kiesiel: Der Begriff des Traumas ist seit einiger Zeit ein omnipräsentes Phänomen. Warum jetzt? Und was hat es mit diesem Terminus eigentlich auf sich? Sind wir stärker traumatisiert als je zuvor? Oder rücken einschneidende Erlebnisse und ihre Folgen zunehmend in unser Bewusstsein? Liegt in dieser Awareness ein gesellschaftliches Potential, dass es genau jetzt zu nutzen gilt? Diese Fragen haben wir uns bereits im vergangenen Jahr gestellt und eine Pilot-Ausstellung auf Schloss Biesdorf in Berlin kuratiert. In poetischen Visualisierungen befasste sich diese mit der Abbildbarkeit von inneren Zuständen.

In Hamburg beleuchten wir einen anderen Aspekt, diesmal geht es uns um die Möglichkeiten, die Deutungshoheit über das eigene Leben nach traumatischen Erlebnissen zurückzugewinnen und die eigene Zukunft selbstbestimmt und eigenmächtig zu gestalten. Überraschenderweise zeigen Statistiken, dass traumatisierte Menschen oftmals besondere Stärke entwickeln, man spricht dann von einem "posttraumatischen Wachstum".

Kann Kunst helfen, Traumata zu verarbeiten?

Kiesiel: Auf jeden Fall bietet Kunst die Möglichkeit, innere Konflikte aufzulösen. Nicht umsonst gibt es Kunsttherapie. Kunst kann aber auch dabei helfen, ein einschneidendes Erlebnis erst gar nicht zu einem Trauma werden zu lassen. So hat die zypriotisch-deutsche Künstlerin Penny Monogiou ihre Stillzeit in ihrer Malerei abgebildet. Sie hat die stete Verfügbarkeit für das Kind und die Abhängigkeit des Kindes von ihr als Eingriff in ihre Freiheit, ihre Karriere, als physische und psychische Belastung erfahren. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Gesellschaft von uns Müttern erwartet, dass wir diese erste Zeit als den Inbegriff von Glück empfinden müssen, kann ein immenser Druck entstehen.

Davon, dass die ersten Wochen und Monate, trotz all der Liebe, nervenaufreibend, ermüdend und belastend sein können, dass uns niemand für den Schlafentzug feiert, sondern wir dann auch noch entspannt und gutgelaunt sein sollen, spricht niemand. Kunst kann diese Zustände abbilden und entsprechend erfahrbar machen.

Die Begriffe Trauma bzw. Traumata begegnen uns derzeit gefühlt überall, welche Perspektive, welche Bereicherung kann Kunst bei Befassung mit dem Thema beisteuern?

Kiesiel: Kunst kann Unsagbares und Ungesagtes darstellen, kann Traumata und Träume abbilden, selbst wenn wir keine Worte für Geschehenes finden. Entsprechend stellt sie ein Instrumentarium dar, um die Tabuisierung von Themen und die Stigmatisierung von Betroffenen aufzulösen.

Inwiefern hat sich die Darstellung von Traumata kunstgeschichtlich entwickelt?

Kiesiel: Zunächst einmal ist es eine kunsthistorische Revolution, dass wir unser individuelles Seelenleben heute in der Kunst widergespiegelt sehen. Zwar fangen die Künstler*innen die Traumata der menschlichen Existenz seit Jahrhunderten in Bildern ein, das Phänomen, innere Bilder auf die Leinwand zu bannen, ist jedoch ein sehr junges. Seine Entwicklungslinie setzt um 1799 mit einem Radierzyklus des spanischen Künstlers Goya (1746-1828) ein. In der Romantik entwickelt sich die Idee weiter, in Bildern wie denen von Caspar David Friedrich geht es weniger um die dargestellte Natur, als vielmehr darum, eine Stimmung des eigenen Gemüts im Bild zu materialisieren.

Ausgehend von diesem neuen Ansatz, die eigenen Emotionen visuell darzustellen, verändert sich das Verständnis von Kunst. Statt einer objektiven Weltsicht ist es nun das subjektive Erleben der Welt, das in den Gemälden seinen Niederschlag erfährt. Spätestens um 1900, als Sigmund Freuds "Traumdeutung" erscheint, erhält der Blick nach innen auch ein theoretisches Fundament. Das Unterbewusste wird mit Freud gesellschaftsfähig und findet zunehmend auch Eingang in die Bildende Kunst.

So entwickelt sich ungefähr zeitgleich, ebenfalls um die Wende zum 20. Jahrhundert, der Surrealismus. In traumhaften, absurd-fantastischen Bildwelten versuchen die Künstler*innen rund um den französischen Schriftsteller Guillaume Apollinaire, dem Unterbewussten auf die Schliche zu kommen. Vieles von dem, was die Surrealisten visualisieren, ist überdies nur schwer sprachlich zu erfassen - Kunst erhält nun zunehmend einen essenziellen Charakter und wird explizit zum Mittel, um Dinge auszudrücken, die sich nicht oder nur schwer begrifflich erfassen lassen. Von den Surrealisten wiederum zieht sich die Entwicklungslinie bis heute weiter. Entsprechend formulierte der Philosoph Vilém Flusser (1920-1991) in seiner Bildtheorie, dass die spezifisch menschliche Tätigkeit nicht das Sprechen, sondern unsere Fähigkeit zur Bildproduktion sei.

Welchen Fragen/ Traumata gehen die Künstlerinnen bei der Ausstellung Traum(a)land nach?

Kiesiel: Traum(a)land setzt sich insbesondere mit weiblichen Traumata auseinander, deren Relevanz vielfach unter dem Radar läuft. Postnatale Depressionen, die Geburt eines Kindes als traumatische Erfahrung, sexueller Missbrauch, aber auch transgenerationale und kollektive Traumata sowie deren Folgen für das Leben der Betroffenen werden in poetischen, nachdenklichen und eindringlichen Bildern geschildert und befragt - immer unter dem Aspekt der (Rück)Eroberung der Deutungshoheit über das eigene Leben sowie der Selbstbestimmung der eigenen Zukunft.

Welche Rolle spielt die Präsentation der Werke bei Traum(a)land bei der Rezeption der Traumata?

Kiesiel: Kunst besitzt das Potenzial zum Nachdenken anzuregen, neugierig zu machen, eine Reaktion zu evozieren. Selbst wenn uns etwas nicht gefällt, kann es Auslöser sein, die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. In der Ausstellung zeigen wir Malereien, Collagen, Skulpturen, eine Installation mit Projektion und und eine Video-Arbeit. Die Vielfalt der Medien und die Vielfalt der Themen bieten unzählige Möglichkeiten, an die Themen der Ausstellung anzuknüpofen. Vordergründig oft "schön" kann ein Kunstwerke gleichzeitig inhaltlich tiefgründig sein - wir werden optisch abgeholt um uns dann - mal mehr mal weniger überraschend - plötzlich in der Erzählung des Werkes zu befinden. Ob wir uns letztlich auf diese Erzählung einlassen liegt dabei an uns. Und das ist die große Kraft der Kunst: Sie lässt uns Freiheit.

Die Ausstellung Traum(a)land ist eine Kooperation der Kuratorinnen Anne Simone Kiesiel, Britta Adler und Lea Heine. Sie zeigt neun internationale Künstlerinnen, die – oft autobiographisch – ihre Traumata und ihre Träume ins Bild rücken. Die Ausstellung ist vom 24.5.-5.6.25 in der Galerie 146contemporary in Hamburg zu sehen. Das Interview führte Anina Pommerenke.

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen Malerei