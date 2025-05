Doku "1949 - in Ost & West": Was wissen wir von unseren Großeltern? Stand: 17.05.2025 06:00 Uhr Spurensuche bei den Großeltern: eine junge Frau aus Ostdeutschland, eine aus Westdeutschland. Was können sie von der Kriegsgeneration damals für ihr Leben heute lernen?

von Ralf Dörwang

Eine Enkelin schlüpft ins Kleid ihrer Oma, die 1949 14 Jahre alt war und betrachtet sich vor dem Spiegel. "Ich bin Jördis Krey, 21, und studiere in Bremen. Meine ganze Familie kommt auch von hier oder aus der Nähe. Alle, die den Krieg überlebt haben, sind im Westen geblieben." Und Maria Bastille aus Ostdeutschland, genauer aus Halle, ist auf dem Weg zu den Wurzeln, Ängsten und Träumen ihrer Familie: "Meine Großeltern sind aus Schlesien nach dem Zweiten Weltkrieg in den Osten Deutschlands geflüchtet und konnten sich nur über Rundbriefe mit ihren Geschwistern verständigen."

Zwei junge Frauen mit vielen Fragen: Wie haben ihre Familien die Not nach dem Ende des Krieges erlebt und wie den Wiederaufbau? Was nehmen sie mit von den Erfahrungen ihrer Großeltern fürs eigene Leben? Von Bremen aus fährt Jördis zu ihrer Oma Ingrid nach Oldenburg. "Ich bin schon sehr neugierig", sagt sie. "Ich bin auf der anderen Seite auch ein bisschen unsicher - vielleicht, weil ich mich frage, ob ich das alles so aufwühlen möchte.“

Suche nach den Wurzeln

Ihre Großmutter verliert im Zweiten Weltkrieg erst den Vater, dann die Mutter, dann die ältere Schwester - am Ende auch noch ihren Bruder. Ein Marinesoldat, der im Januar 1945 beim Beschuss der "Wilhelm Gustloff" getötet wird. Ingrid wächst hingegen bei ihrer Oma auf. Von einer kleinen Witwen- und Waisenrente müssen sie ihr Leben bestreiten. "Die haben alle zu mir Sonnenscheinchen gesagt”, erzählt die Oma. "Wie es da drinnen aussieht, geht niemanden etwas an." Was die Enkelin als erstes begreift: Not und Entbehrung wurden von den Großeltern größtenteils ausgeblendet, um zu überleben. "Man hatte ja noch nichts. Das war ja 1949. Aber direkt gehungert, das haben wir nicht."

In Sachsen-Anhalt macht sich Maria Bastille auf den Weg, ihre Herkunft zu erforschen. Die Flucht aus Schlesien reißt die Familien auseinander, liest sie in den Briefen der Verwandten. Sie hoffen, dass sich alle über die bewachten Zonengrenzen wiedersehen. "Vielleicht tritt ja doch bald eine Wendung der Dinge ein, und die Grenze der Welt wird wieder aufgehoben", liest Maria aus einem Brief vor. "Gebe Gott, dann werden wir schon wieder zueinander finden."

Wie weit reichen die Auswirkungen von Krieg und Vertreibung?

Was haben Vertreibung und Neuanfang mit Oma und Opa gemacht? Reicht ihr Schicksal bis zu Maria? Ist es der Grund für ihre eigenen Ängste, ihre Wut und Trauer? "Je mehr ich mich mit der Geschichte meiner Großeltern beschäftige", meint sie "glaube ich, dass es irgendwas damit zu tun hat." Maria besucht ihren Onkel Heimer Krebs. Nach der Flucht strandete die Familie in einem kleinen Ort in Thüringen, in der sowjetischen Besatzungszone. Die Flüchtlinge sind nicht willkommen.

Heimer ist damals fünf Jahre alt und erinnert sich heute: "Die Deutschen hier dachten ja, da kommen die Polen. Da kommen die Wanzen und Flöhe gleich mit. Und da hieß es: Hans-Heinrich, Käthe und Heimer Krebs, nach vorne vortreten und dann standen wir da, wie die Sklaven. Und man wurde angeschaut, bis sich einer meldete und sagte: 'Den nehm' ich.'" Maria meint darauf: "Ich kann mir das ganz schrecklich vorstellen: Ich habe mein Zuhause verloren, es ist einfach weg, und ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Und irgendjemand bestimmt jetzt: du musst dort oder dort hin und klarkommen."

Finanzielle und persönliche Not prägen

In Bremen trifft Jördis auch ihren Großvater väterlicherseits. Dieter Eck lebte damals mit seiner Mutter und seinem Bruder bei der Tante in einem Arbeiterviertel. Dieters Mutter hielt die Familie mit Putzen über Wasser - ohne je zu jammern. "Und ihr habt da auch nie so richtig drüber geredet?", fragt sie ihren Opa. Der antwortet: "Was meine Mutter fühlte, das war nie ein Gespräch zwischen uns. Der Vater war vermisst, die musste jeden Tag unsere Mäuler stopfen."

Finanzielle und persönliche Not hat die Großelterngeneration ein Leben lang geprägt. Aber auch angespornt, ein besseres Leben haben zu wollen. "Dass man sich echt einfach irgendwie durchbringen muss", meint Jördis. "Und vor allem, dass die Frauen das geschafft haben, das fand ich schon sehr überraschend." Und auch Maria hat die Reise in ihre Familiengeschichte durch Vertreibung und Ankommen in Ost und West tief beeindruckt und schreibt ihr: "Liebe Oma Käthe, ich weiß, wer ich bin und wohin ich gehöre. Danke für alles. In Liebe, deine Maria."

