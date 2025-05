"Danke, Cannes!" Fatih Akins umjubelte "Amrum"-Weltpremiere Stand: 16.05.2025 11:26 Uhr Der Hamburger Regisseur Fatih Akin hat mit seinem Historienfilm "Amrum" umjubelte Weltpremiere beim Filmfest Cannes gefeiert. Bei der Premiere dabei waren auch Diane Kruger, Lisa Hagmeister, Lars Jessen, Detlev Buck und Laura Tonke.

von Patricia Batlle

"Amrum" basiert auf den Kindheitserinnerungen des Regisseurs und Drehbuchautors Hark Bohm. Akins Film lief in der Reihe "Cannes Première" des Filmfests an der Croisette. Bis auf den letzten Platz war das Premierenkino am Donnerstag besetzt, unter anderem mit Gästen wie Maren Ade und Maximilian Mundt.

Fatih Akin: "Ein Film meines Lehrers und Freunds Hark Bohm"

Im Vorspann des Dramas stand zu lesen: "Ein Hark-Bohm-Film von Fatih Akin": "Dieser Film ist der Film meines Lehrers, Meisters und Freunds Hark Bohm. Wir haben schon 'Aus dem Nichts' zusammen geschrieben, der auch hier in Cannes mit Diane Kruger lief. Er wollte Regie führen, ich sollte produzieren." Nach der gelungenen Finanzierung sei dann das Leben dazwischengekommen, erzählte Akin nach der bewegenden Vorführung.

"Bohm konnte den aber nicht mehr machen. Und der Film handelt von weißen Leuten und Nazis. Dann hat er mich gefragt, ob ich den machen könne. Ich wusste nicht, ob ich ihn übernehmen soll. Vor zwei Jahren hat mich aber der Leiter des Cannes-Festivals Thierry Frémaux eingeladen und genau hier habe ich entschlossen, dass ich die Regie übernehme - und der Film ist toll geworden! Danke, Cannes!", rief der Hamburger Regisseur und Autor.

Niedersachse Jasper Billerbeck in seiner ersten Kinorolle

Beeindruckend spielt und trägt den Film auf seinen Schultern der zwölfjährige Jasper Billerbeck als Nanning - in seiner allerersten Filmrolle. Er stammt aus der Nähe von Hannover. Seine Eltern waren natürlich mit bei der Weltpremiere. "Es nimmt uns den Atem - den ganzen Weg mitbegleitet zu haben, von einem jungen Mann, der vorher nicht eine Sekunde daran gedacht hat, Schauspieler zu werden,. Per Zufalle hatte meine Frau auf eine E-Mail geantwortet, es ist wirklich unfassbar", sagt Jaspers Vater Timo Billerbeck. Eigentlich wollte der Zwölfjährige ans Theater, erzählte Jaspers Mutter Jane Billerbeck. Jasper musste vor allem auch das Amrumer Friesisch lernen: "Es gab Sprachcoaches von der Insel, die extra dafür da waren, auch Diane Kruger das Öömrang beizubringen."

Kindheitserinnerungen von Hark Bohm

Zur Besetzung gehören neben Kruger auch Detlev Buck, Matthias Schweighöfer und Lisa Hagmeister. Amrum handelt von der Vertreibung aus dem Paradies. "Dieser Film war eine Mission, eine Reise in die Tiefen meiner 'Deutschen Seele'", sagt Akin über seinen Film. Es sei die vielleicht letzte Lektion, die ihn "Meister Hark Bohm" gelehrt habe: "Das Kino bleibt ein ewiges Mysterium. Eine Einladung nach Cannes ist das schönste Geschenk für jeden Filmemacher."

Der Film kommt international gut an - und hat bereits einen Verleih für Frankreich, Spanien, Japan, die Benelux-Länder, für die Tschechische Republik, Bulgarien und Brasilien gefunden.

Gedreht in Hamburg, Dänemark und auf Amrum

Akins zwölfter Kinofilm ist in Hamburg, Dänemark und auf Amrum entstanden. Auf der Nordseeinsel sind die Dreharbeiten letztes Jahr abgeschlossen worden. Nach den Bildern zu urteilen, haben am Set die typischen Nordseebedingungen geherrscht: mit steifer Brise, Regen und Regenbogen. "Amrum" erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Nanning, der in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 auf Amrum seiner Mutter hilft, die Familie zu ernähren. Der Film startet am 9. Oktober bundesweit im Kino.

AUDIO: Filmfest Cannes: Deutscher Film im Wettbewerb 2025 (2 Min) Filmfest Cannes: Deutscher Film im Wettbewerb 2025 (2 Min)

Kindheitserinnerungen von Hark Bohm auf der Insel Amrum

Die Handlung basiert auf den Kindheitserinnerungen von Hark Bohm, der auch in dem Film mitspielt und das Drehbuch zum Film mit Fatih Akin geschrieben hat. Der gebürtige Hamburger Bohm wuchs auf Amrum auf und machte 1959 Abitur in der Hansestadt. Er wird noch im Mai 86 Jahre alt. Parallel zum Film ist bereits der Roman mit dem Titel "Amrum" erschienen, verfasst von Hark Bohm und Philipp Winkler.

Laura Tonke, die 2023 Jahr in der Tragikomödie "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" im Kino zu sehen war, spielt die Rolle von Nannings Mutter Hille Hagener, Thalia-Schauspielerin Lisa Hagmeister ("Systemsprenger") die Rolle der Tante Ena.

Diane Kruger, Detlev Buck und Lars Jessen spielen mit

Diane Kruger, die mit Fatih Akin bereits für das NSU-Drama "Aus dem Nichts" gearbeitet hat, spielt die Rolle der Bäuerin Tessa Bendixen. Auch Detlev Buck, Matthias Schweighöfer und Lars Jessen gehören zur prominenten Besetzung.

Bereits für "Aus dem Nichts" hatten Fatih Akin und Hark Bohm gemeinsam am Drehbuch gearbeitet. Das wiederholen sie nun bei der - laut Pressemeldung - "sehr persönlichen und poetischen Geschichte" von Hark Bohm. Akin sagt: "Was als Hark Bohm-Film begann, wird nun zu meinem zwölften Spielfilm und zu einer außergewöhnlichen Mission".

AUDIO: Hörbuchsprecher Torben Kessler: "Roman 'Amrum' hat mich stark berührt'" (6 Min) Hörbuchsprecher Torben Kessler: "Roman 'Amrum' hat mich stark berührt'" (6 Min)

"Ein Stück Schleswig-Holstein an der Croisette"

Die Moin Filmförderung hat "Amrum", der rund 25 Drehtage in Schleswig-Holstein und Hamburg hatte, mit 800.000 Euro unterstützt. Das Drama wurde unter anderem gefördert von der Filmförderungsanstalt und dem Deutschen Filmförderfonds. "'Amrum' ist ein besonderes Projekt: Es verbindet die persönliche Geschichte Hark Bohms mit der Handschrift Fatih Akins und bringt ein Stück Schleswig-Holstein an die Croisette", sagt Moin-Filmförderchef Helge Albers.

Zwei weitere Moin-geförderte Filme in Cannes

Auch zwei weitere von der Moin geförderte Filme feiern Weltpremiere in Cannes: "Romería" von der Berlinale-Siegerin und Spanierin Carla Simón ("Alcarrás") läuft im Wettbewerb. Er wurde mit 70.000 Euro gefördert, Teile der Postproduktion fanden in Hamburg statt. In der Reihe "Un certain regard" läuft "Es war einmal in Gaza" von Tarzan und Arab Nasser.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 13.05.2025 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Spielfilm