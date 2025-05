Mediathektipps: "Stammheim", "Time" und "Boarders" Stand: 17.05.2025 14:57 Uhr Das Doku-Drama "Stammheim - Zeit des Terrors" blickt 50 Jahre zurück, als am 21. Mai 1975 in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen die führenden Köpfe der RAF begann.

"Stammheim - Zeit des Terrors": In der ARD Mediathek

Mit der Einlieferung Ulrike Meinhofs und Gudrun Ensslins ins Hochsicherheitsgefängnis beginnt "Stammheim - Zeit des Terrors". Ein Blick auf die RAF erstmals aus der Zellen-Perspektive. Die Gefangenen befinden sich zu der Zeit im Hungerstreik. Das Drehbuch, das Regisseur Niki Stein zusammen mit Stefan Aust geschrieben hat, basiert auf den Erinnerungen des Gefängnis-Aufsehers Horst Bubeck. Aber auch auf Dokumenten, die den Machern früherer RAF-Filme noch nicht zur Verfügung standen, wie Abhörprotokolle aus Stammheim, geheime Nachrichten, die von den Häftlingen nach außen geschmuggelt wurden und ein Tonband-Mitschnitt vom Prozess. "Der große Vorteil für uns war, dass wir wussten, wie die Originale sprachen", erklärt Niki Stein, "Das war natürlich für unsere Schauspieler eine Riesen-Quelle."

Regisseur Stein kann dadurch annähernd authentisch den Alltag der Gefangenen Meinhof, Ensslin, Baader und Raspe schildern. Mit ihrem Hungerstreik haben sie erreicht, dass sie im siebten Stock der JVA Stammheim zusammen untergebracht sind und sich täglich auf dem Flur vor den Zellen treffen können. Das hat fast etwas von WG-Leben. Nur ist der Ton auch untereinander radikal. Die Spielfilm-Sequenzen, tatsächlich im Original-Gefängnis-Trakt gedreht, werden mit historischem Bild-Material ergänzt. "Stammheim - Zeit des Terrors" ist eine Dokumentation über "Die unbekannten Opfer der RAF" und erinnert an die ermordeten Polizeibeamten, Chauffeure und Behördenmitarbeiter, deren Namen heute kaum noch jemand im Gedächtnis hat - abrufbar in der ARD-Mediathek.

"Time": Drama-Serie in der ARD Mediathek

In die Innenwelt eines Gefängnisses begibt sich auch die britische Drama-Serie "Time". Vier Jahre Haft muss der Lehrer Mark Cobden, gespielt von Sean Bean, antreten, nachdem er einen tödlichen Autounfall verursacht hat. Die Strafe zu akzeptieren, fällt Mark nicht schwer; wohl aber den rauen Ton in der Haftanstalt. Wer wie Mark aus einem bürgerlichen Leben kommt, lernt hier auf die harte Tour, was "Freiheitsentzug" wirklich bedeutet: ein gestörter Zellengenosse, dem er nicht entrinnen kann, und gewalttätige Mit-Häftlinge, denen er nichts entgegenzusetzen hat. "Time" vermittelt, wie schwer es ist, im Alltag einer Haftanstalt Würde und Anstand zu bewahren - in zwei Staffeln mit jeweils sechs Folgen, die in der ARD-Mediathek bereit stehen.

"Boarders - Welcome to St. Gilbert's": Young-Adult-Serie in der ZDF Mediathek

Soziale Underdogs unter "Rich Kids" im Nobelinternat - auf die Erfolgsformel des deutschen Streaming-Hits "Maxton Hall" setzt nun auch die britische Serie "Boarders - Welcome to St. Gilbert's". Hier landen fünf unterprivilegierte Schwarze Kids mit einem Stipendium in der Elite-Lehranstalt - nicht so leicht für Jaheim, Leah, Toby, Omar und Femi. Denn zum einen kommen sie selbst mit Klischees im Kopf. Zum anderen behandeln die Kinder aus reichen, fast ausschließlich weißen Elternhäusern sie tatsächlich wie Ghetto-Kids.

Spaß macht die Serie, weil solche Vorurteile auf beiden Seiten auch aufs Herrlichste unterlaufen werden. "Boarders - Welcome to St. Gilbert's" – eine Young-Adult-Serie, die auch für Adults äußerst unterhaltsam ist. Sechs Folgen sind in der ZDF Mediathek zu finden.

