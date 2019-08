Stand: 02.08.2019 10:12 Uhr

Gefeierte Premiere von "Dog Without Feathers"

Die brasilianische Tanztruppe "Companhia de Dança Deborah Colker" hat mit dem Stück "Dog Without Feathers" bei Movimentos in Wolfsburg ihre Deutschlandpremiere gefeiert. Ein ungewollt hochpolitisches Stück, worin der Überlebenskampf der Brasilianer am Capibaribe, einem Fluss im Nordosten Brasiliens, vertanzt wird. Dabei wurde nicht an eindrücklichen Videoprojektionen gespart. Kraftvolle, energetische Bewegungen - ein Mix aus zeitgenössischem Tanz, klassischem Ballett und traditionellem Capoeira sorgte für stehende Ovationen.

Ein Mann tanzt allein in einem Lichtkegel. Er stampft kraftvoll auf den Boden, wirbelt Staub und Dreck auf. Andere Tänzer kommen hinzu, alle sind sie mit Schlamm bedeckt. Das riesige Bild einer Schwemmlandschaft im Nordosten Brasiliens wird auf die Bühne projiziert. Und natürlich der Fluss, der Capibaribe, um den sich in "Dog Without Feathers" alles dreht. Inbegriff von Leben und Leid, Zerstörung und Fruchtbarkeit - so, wie es der Dichter João Cabral bereits vor 70 Jahren in seinem Gedichtband beschrieben hat:

"Wie der Fluss sind jene Menschen, wie Hunde ohne Federn, ein Hund ohne Federn ist mehr als ein gebeutelter Hund, ist mehr als ein ermordeter Hund. Ein Hund ohne Federn ist, wie wenn ein Baum ohne Stimme, wie wenn die Wurzeln eines Vogels in der Luft, so tief an etwas nagen, was sie nicht haben." João Cabral

Inspiriert von der Lyrik João Cabrals

Passagen wie diese bilden die Textgrundlage für die Musik des Stückes. Sie haben die Choreografin Deborah Colker tief ergriffen: "Was mich sehr inspiriert hat, ist, dass er dieses Gedicht auch heute geschrieben haben könnte. Auch heute haben wir keine Aufmerksamkeit für Menschen, Natur, Kinder, Wasser und die Identität von Menschen. Dieses Gedicht spricht nicht nur über diesen einen Fluss, sondern alle Flüsse; nicht nur die Menschen dort, sondern alle ausgegrenzten Menschen."

Und so wird die Aussage der Tänzer universell:

"Wo die Haut im Schlamm beginnt,

wo der Mensch im Menschen beginnt.

In der Landschaft des Flusses.

Wie alles Wirkliche zäh ist, ist jener Fluss zäh und wirklich." João Cabral

Man sieht die Tänzer im Krebsgang über die Bühne robben. Ihre Bewegungen sind rhythmisch, gedrungen und teils akrobatisch. Wie Kreaturen, die im Wasser und an Land leben können: mal menschlicher, mal tierischer - ihr Kampf ums Überleben. Dabei hat Colker primär an die menschliche Situation gedacht. Und wie sie diesen "Hund ohne Federn" kreieren kann, der fragil und miserabel, gleichzeitig aber auch König und Kämpfer ist.

"Dog Without Feathers" - eine geniale Gesamtschöpfung

Immer wieder taucht auch die Schönheit des fruchtbaren Ökosystems auf. So wie in drei Tänzerinnen, die anmutig einen Reihertanz aufführen. "Ich mache kein Stück und schwinge eine Flagge für oder gegen etwas", sagt Deborah Colker. "Kunst bedeutet für mich zu denken, zu reflektieren, zu transformieren - über Sachen zu reden. 'Dog Without Feathers' ist nicht in erster Linie politisch und trotzdem ist alles drin. Ich brauche nichts zu sagen."

Und so sprechen die Bilder, der Tanz und die eigens komponierte traditionsreiche Musik in einer genialen Gesamtschöpfung zum begeisterten Publikum: "Extrem beeindruckt hat mich die Zusammenstellung von der Videoebene und die Matschästhetik", sagt ein Besucher. "Ganz spannend, wie viel man jetzt auch interpretieren kann. Hoch inspirierend", meint eine Zuschauerin. "Ganz tolle Tanzleistung", findet ein weiterer Besucher, "allerdings vom Hintergrundbild für mich etwas zu viel." Ein anderer Zuschauer fragt sich: "Mensch, was machen wir mit unserer Welt, was machen wir da in Brasilien - vernichten wir die Natur?" Auch eine weitere Besucherin ist beeindruckt: "Sehr ausdrucksstark, kraftvoll, erdverbunden." Und eine andere Frau bestätigt: "Ich war so drin, dass ich intensiv mitgefühlt habe."

Die Kompanie gastiert nach zehn Jahren nun zum dritten Mal wieder in Wolfsburg. Zu sehen ist das Stück noch bis zum 4. August 2019 im neuen Gebäude der Autostadt, dem Hafen 1.

