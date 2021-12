Lübeck: Musikalischer Weiterbildungsstudiengang für Berufstätige Stand: 20.12.2021 13:21 Uhr In Lübeck gibt es an der Musikhochschule einen neuen Studiengang, den es bundesweit momentan nur in der Hansestadt gibt. Er richtet sich an Berufstätige aus pädagogischen und musischen Bereichen.

von Linda Ebener

Die Studierenden sind zwischen 29 und 60 Jahre alt und sie wollen sich weiterbilden, um an Musikschulen im Land zu arbeiten - denn dort werden händeringend Arbeitskräfte gesucht. Doch dieses Weiterbildungsstudium bringt auch die ein oder andere Herausforderung mit sich. Die Studierenden sitzen nämlich nicht die ganze Zeit in der Hochschule, sondern auch immer wieder zu Hause vor ihrem Computer zum Beispiel in Nordfriesland, Lübeck oder anderen Teilen in Schleswig-Holstein. Dabei bekommen sie von Professor Marno Schulze eine Einführung in die Musiktheorie, die Musikwissenschaft und die Gehörbildung.

Die Berufsfelder der Studierenden sind unterschiedlich

Für die einen ist es nichts Neues, für die anderen, wie zum Beispiel die 44-jährige Erzieherin Christina Friedrichsen aus Klixbüll ist es eine Hürde. "Für mich persönlich ist die größte Herausforderung mich in die Musiktheorie und ins Hören einzuarbeiten. Das ist bei anderen, glaub ich ganz anders. Wir haben ja Menschen, die schon Musik studiert haben und die aus dem Musikbereich kommen, aber eben auch welche, die aus dem Pädagogikbereich kommen, so wie ich und das macht den Reiz aus."

Studierende werden auf das Weiterbildungsstudium vorbereitet

Für die Studierenden gibt es bereits jetzt ein Vorsemester, in dem die musikalischen Grundlagen vermittelt werden, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Eine Übung hatte mit einem Lied zu tun, das Professor Marno Schule gespielt und gesungen hat. Dazu sollten sich die Studierenden eine Geschichte mit verschiedenen Bewegungen und Klängen ausdenken. Zu einem anderen Lied haben sie ein Bild gemalt.

Weiterbildungsstudium soll Lehrende an Musikschulen bringen

Im März nächsten Jahres geht das Weiterbildungsstudium offiziell los. Marno Schulze von der Musikhochschule Lübeck hat den Studiengang ins Leben gerufen. "Wir haben die Kooperation mit dem Landesverband der Musikschulen, wir haben die Möglichkeit dort in den Musikschulen vor Ort, wohnortnah für unsere Studierenden Einzelunterricht zu bekommen, die müssen also keine langen Wege gehen und wir haben auch dort die Möglichkeit, dass sie dort ihre Lehrpraxis mit Kindergruppen in den Musikschulen leisten können, in Kombination mit einer Onlineplattform, auf der wir das dann reflektieren können."

Studierende geben ihr Wissen an Kinder weiter

Für Studentin Christina Friedrichsen ist das praktisch. Sie bräuchte mit dem Auto nach Lübeck um die drei Stunden. Den Weg spart sie sich. Mit dem Weiterbildungsstudium kommt es ihr so vor, als würde sie mit der Musik noch mal eine neue Sprache lernen. "Ich glaube, dass ich bei der Arbeit davon profitieren würde und die Kinder auch. Außerdem habe ich auch Lust, für die Musikschule zu arbeiten und dort Früherziehung mit Kindern zu machen." Mit dem Abschluss des Studiums gibt es die Möglichkeit fest an Musikschulen angestellt zu werden, allerdings gilt das nicht für den Lehramtsberuf in Grund- oder weiterführenden Schulen, da braucht es einen Master, der in Lübeck schon in Planung ist.

Musik kann grade bei Kindern viel bewirken

Die 53-jährige Erzieherin und Musikvermittlerin Gunda Lücke aus Wees bei Glücksburg macht das Studium für sich und die Kinder, um ihnen Musik nahe zubringen, um "qasi zur inneren Ruhe zu kommen, eine neue Gemeinschaft zu finden oder sich selber zu entspannen. Musik hat so viele Aspekte und in dieser schnelllebigen Gesellschaft, jetzt wo alles so hektisch und panisch ist, find ich das ganz besonders wichtig, einen Gegenpol zu schaffen, um da auch mal rauskommen zu können."

Herausforderungen des Weiterbildungsstudiums in Lübeck

Die Studierenden müssen zusätzlich zu den musiktheoretischen Aufgaben auch noch Gitarre oder Klavier lernen, um sich später im Unterricht selbst zu begleiten. Gunda Lücke hat sich für Gitarre entschieden, die hat sie sich in der benachbarten Musikschule geliehen. "Ich merke ab einem gewissen Alter ist man nicht mehr so ganz aufnahmefähig und es ist mühsamer, sich irgendwas anzueignen." Insgesamt 24 Dozierende verschiedener Fachbereiche unterrichten die Studierenden in den eineinhalb Jahren. Und die Nachfrage nach dem Weiterbildungsstudium ist so groß, dass es auch weiterhin an der Musikhochschule Lübeck angeboten werden soll.

