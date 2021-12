Literaturhistorikerin und Publizistin Inge Jens gestorben Stand: 24.12.2021 08:48 Uhr Die gebürtige Hamburgerin Inge Jens ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Ein Nachruf. Beitrag anhören 4 Min

von Tobias Ignée

Eigentlich wollte Inge Jens, geborene Puttfarcken, Ärztin werden. Doch da sie in Hamburg keine Zulassung zum Medizinstudium bekam, studierte sie dort Germanistik, Anglistik und Pädagogik. Nach Tübingen wechselte sie 1949 auch auf Anraten ihres Vaters. Schnell verliebte sie sich in die kleine, beschauliche Universitätsstadt am Neckar.

"Ich hatte einen verheirateten Freund in Hamburg", erzählt Jens rückblickend, "und mein Vater meinte, dass ich die Stadt für einige Zeit verlassen sollte. Ich tat es ungern, war dann aber fasziniert von Tübingen, wo damals auf dem Marktplatz noch wöchentlich ein Kleinviehmarkt stattfand. Das war eine völlig neue Welt, in die ich eintauchte." Jens beschloss, doch etwas länger zu bleiben.

Jens beim Schriftstellertreffen der Gruppe 47

Inge Puttfarcken nahm das Studium der Literaturwissenschaften auf und lernte den ebenfalls in Hamburg geborenen Walter Jens kennen, den sie 1951 heiratete. Ein Jahr später schloss sie ihr Studium erfolgreich mit einer Promotion ab, entschied sich dann aber aus familiären Gründen - der Geburt ihrer Söhne Tillmann und Christoph - gegen eine eigene akademische Karriere.

Die Auseinandersetzung mit der Literatur aber blieb Jens' Leidenschaft. Beim legendären Schriftstellertreffen der Gruppe 47 lernte sie unter anderem Ilse Aichinger, Hans Werner Richter, Heinrich Böll, Ernst Bloch oder Hans Meyer kennen und begann sich bald darauf, einen eigenen Namen im Literaturbetrieb zu machen - als Editorin der Briefwechsel von Hans und Sophie Scholl oder von Thomas Mann mit dem Germanisten Ernst Bertram.

Editionsarbeit und Thomas Mann für Inge Jens Synonyme

Es seien Thomas Mann Briefe gewesen, die ihr als Erstes gegeben wurden mit der Bitte, sie edieren zu wollen, so Jens: "Aber es war nicht vorrangig das Interesse an Thomas Mann, der mich niemals in dem Maße interessiert hatte bis dahin, wie er zum Beispiel meinen Mann interessiert hat. Aber da mir die Tätigkeit des Edierens Spaß machte und ich da natürlich über einen einflussreichen bekannten Schriftsteller plötzlich ein ganzes Panorama sich eröffnen sah, sind Editionsarbeit und Thomas Mann für mich Synonyme gewesen."

Engagement in der Friedensbewegung

Neben ihrer Tätigkeit als Editorin, verfasste Inge Jens zusammen mit ihrem Mann mehrere Bücher über die Universitätsstadt Tübingen. Daneben engagierte sie sich, geprägt durch die eigene Kriegserfahrung als Heranwachsende, in der Friedensbewegung und beteiligte sich an Sitzblockaden gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen in Mutlangen. Während des Golfkrieges 1991 nahm sie US amerikanische Deserteure in ihrer Wohnung auf.

Inge Jens: "Demenz war ein Begriff, der mir völlig fremd war."

Ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt war der Bestseller "Frau Thomas Mann - das Leben der Katharina Pringsheim", erschienen im Jahr 2003. Frau Walter Jens war da längst aus dem Schatten ihres Mannes herausgetreten. Einen großen Einschnitt in ihrem Leben bedeutete es, als bei ihm wenig später eine schwere Altersdemenz diagnostiziert wurde: "Ich hatte keine Ahnung. Demenz war ein Begriff, der mir völlig fremd war. Ich weiß noch, als ich den Begriff das erste Mal vom Hausarzt hörte, fragte ich ihn verzweifelt: Was soll denn nun werden? Und er zuckte die Achseln und sagte: Wieso, Ihr Mann wird eben dement." Da habe sie direkt in einem Lexikon nachgeschlagen, so Jens, und geschaut, was Demenz überhaupt heißt.

Alleingelassen - nach über 60 Jahren Ehe - und zurückgeworfen auf sich selbst, begann Inge Jens, sich intensiv mit der Erkrankung ihres Mannes, den sie aufopferungsvoll bis zu seinem Tod im Jahr 2013 pflegte, auseinanderzusetzen. Drei Jahre danach veröffentlichte sie ihr viel beachtetes Buch "Langsames Entschwinden - vom Leben mit einem Demenzkranken". Im Jahr 2020 dann der nächste schwere Schicksalsschlag: Inge Jens musste ihren Sohn Tilman zu Grabe tragen. Dennoch dachte sie rückblickend in Dankbarkeit an ihr ereignisreiches und erfülltes Leben. Ihre letzte Ruhe wird sie auf dem Tübinger Stadtfriedhof finden, ganz in der Nähe von Hans Küng, dem langjährigen Freund der Familie Jens.

