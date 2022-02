Lehrermangel: Seiteneinsteiger bringen neue Perspektiven Stand: 07.02.2022 10:20 Uhr Viele Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern gehen in nächster Zeit in den Ruhestand. Durch Referendare allein sind sie nicht zu ersetzen. Seit acht Jahren stellt das Land deshalb auch Seiteneinsteiger ein.

von Birgit Schröter

Lehrer zu werden, das hätte sich Roland Schulz auch früher schon vorstellen können. Aber irgendwie geht sein Weg anders, er studiert Elektroingenieur und projektiert jahrelang Brunnen und Kläranlagen. 2018 - mit Ende 30 - wagt er dann doch seinen Plan A und bewirbt sich als Lehrer im Seiteneinstieg: Er beginnt an der Peenetal-Schule in Gützkow bei Greifswald. Drei Wochen drückt er zuvor selbst noch die Schulbank - lernt im Kompaktkurs, Unterricht zu planen, zu gestalten und zu reflektieren. Dann steht er allein vor Fünft- bis Zehntklässlern- und erlebt, dass er sie ganz anders ansprechen muss, als er gedacht hatte: "Sarkasmus zum Beispiel, den verstehen Schüler überhaupt nicht. Also ich mag meinen Humor und es gibt ein paar Leute, die mögen den auch - aber Schüler brauchen da ein bisschen länger."

Unterrichtsausstattung zum Teil über 30 Jahre alt

Rückblickend wollte er zu Beginn vielleicht zu viel: Er gilt zunächst als streng bei seinen Schülern. Heute geht er kleinere Schritte und wiederholt geduldiger. Mathe, Informatik und Physik unterrichtet er - und will das anschaulich machen. Im Schrank des Physikraums findet er allerdings noch die Experimentierkästen seiner Schulzeit. "Ich bin 1995 aus der Schule raus und musste feststellen, dass sich nicht viel verändert hat - das war mein erster Schock", erinnert sich Schulz. "Wie will man Kindern etwas beibringen und zeigen, wenn man noch mit den alten Sachen arbeitet." Er beschafft Lehrmittel-Proben und lässt seine Schüler abstimmen, mit welchen sie experimentieren möchten. Schule und Schulträger unterstützen ihn. Mittlerweile üben sie Mechanik, Optik und Elektrik an modernen Geräten.

Lehrer im Seiteneinstieg: Besonderer Blick für Probleme

Lehrer im Seiteneinstieg haben oft einen eigenen Blick auf Schule - viele möchten das Lernen lebensnah für ihre Schüler gestalten. So erlebt es Constanze Kurth. Die Pädagogin begleitet diese Lehrkräfte seit Jahren als Qualitätsbeauftragte durch die Ausbildung und erlebt immer wieder besonderen Unterricht. "Ich hatte gerade wieder eine Stunde, wo es um Messen und Wiegen ging und die Kollegin alles Mögliche versucht hat, an Waagen in die Klasse zu bringen. Kollegen, die tolle Musikstunden gegeben haben oder auch die Einstiege: Wenn sich beispielsweise jemand als König verkleidet, weil gerade das Thema Mittelalter kommt."

Solche Momente sind auch Roland Schulz wichtig - und der Blick über die Schulbank hinaus. Er möchte seine Schüler stärken darin, Probleme zu lösen: für ihr Leben und die Arbeitswelt nach der Schule. Am schwersten fällt ihm das in Mathematik: "Die haben alle solche Angst vor Bruchrechnung. Ich sag immer, wenn ihr eure Zutaten dazu habt und das Rezept, dann ist das gar nicht so schwer, einen Kuchen zu backen. Man muss das nicht immer gleich komplett durchsteigen. Wenn man so ein bisschen mit Methode herangeht, dann verliert auch die Bruchrechnung ihren Angstfaktor."

Erfahrungen aus der Wirtschaft helfen im Schulleben

Roland Schulz hat seine grundlegende pädagogische Qualifizierung mittlerweile absolviert - berufsbegleitend neben vollem Unterricht. Sein Mentor, die Schulleitung, das Kollegium - alle haben ihn unterstützt. Und er kann sich nun revanchieren: bei der Digitalisierung. Gemeinsam mit Kollegen hat er das Medienbildungskonzept seiner Schule formuliert. Ein Kraftakt für manche Kollegen, aber nur so können sie Gelder aus dem Bundes-Digitalpakt abrufen. Ihre Planungen sind genehmigt, die Geräte bestellt, manche schon geliefert. Er möchte "seine Schule" schnell auf Stand bringen, wie er sagt. "Ich bin genau da, wo ich sein möchte. Ich bin glücklich, mit dem was ich mache", sagt Schulz. Er fühle sich angekommen. "Wenn Sie sehen, dass ein Jugendlicher, Heranwachsender eine Sache anwenden kann, die Sie ihm beigebracht haben, dann haben Sie da schon genug Belohnung."

