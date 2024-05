Nobelpreisträgerin Alice Munro ist tot: Meisterin der Kurzgeschichte Stand: 14.05.2024 22:21 Uhr Die kanadische Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro ist tot. Sie starb im Alter von 92 Jahren in der Provinz Ontario. Munro gilt als eine der angesehensten Autorinnen von Kurzgeschichten in der Literaturgeschichte.

2013 war die vor allem für ihre Kurzgeschichten berühmte Schriftstellerin als erste Kanadierin mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Die Nobelpreis-Akademie in Stockholm begründete die Ehrung mit ihrer Fähigkeit, "die gesamte epische Komplexität eines Romans in nur wenigen kurzen Seiten unterzubringen".

Viele von Munros Kurzgeschichten spielen in Südwest-Ontario, einige davon in der Stadt Vancouver in British Columbia. Ihr Prosastil wurde als klar und direkt beschrieben, ihr Ton als nüchtern, doch legten die Handlungen ihrer Erzählungen Abgründe in unendliche Widrigkeiten und Enttäuschungen des Lebens offen: zerrüttete Ehen, gewaltsame Todesfälle, Wahn und unerfüllte oder nie gewagte Träume. Oft erschienen sie zuerst im renommierten US-Magazin "The New Yorker".

Ehe-Ende führt zur Befreiung als Autorin

Alice Munro hat sich oft mit den Beschränkungen beschäftigt, die einem Frauenleben auferlegt waren. Geboren wurde die Schriftstellerin 1931 als älteste von drei Geschwistern auf einer Silberfuchsfarm in dem kleinen Ort Wingham in der kanadischen Provinz Ontario. Schon als kleines Mädchen erfand sie Geschichten - ihren ersten Erzählband (deutscher Titel "Tanz der seligen Geister") aber veröffentlichte Munro 1968 mit fast 40 Jahren.

Anfang der 1970er Jahre verließ Munro ihren Ehemann James. Später stellte sie fest, dass sie damals "nicht bereit gewesen war, die unterwürfige Frau zu sein". Nach ihrem Ehe-Aus habe sie sich darauf verlegt, "Miniröcke zu tragen und herumzustolzieren", erinnerte sie sich 2003 in einem Gespräch der Nachrichtenagentur AP. Wie sehr sich Munros Leben verändert hatte, zeigte wohl ihr Eintrag im jährlichen kanadischen Zensus. Seit Jahren hatte sie ihren Beruf als "Hausfrau" angegeben. 1971 schwenkte sie erstmals auf Autorin um.

Wichtige Inspirationsquelle für Margaret Atwood

"Ihr Schreiben hat unzählige Autoren inspiriert und ihr Werk hinterlässt ein unauslöschliches Zeichen in unserer literarischen Landschaft", heißt es in der Mitteilung des Verlags Penguin Random House Canada am Dienstag. Unter anderem war sie eine wichtige Inspiration für Margaret Atwood ("Der Report der Magd"). "In den 1950er- und 1960er-Jahren, als Munro anfing zu schreiben, hatte man das Gefühl, dass nicht nur Schriftstellerinnen, sondern auch Kanadierinnen als Eindringlinge und Grenzgängerinnen galten“, schrieb Atwood in einer 2013 im Guardian veröffentlichten Würdigung, nachdem Munro den Nobelpreis erhalten hatte.

Aus gesundheitlichen Gründen hatte sich Munro in den letzten Jahren immer stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Schon zur Verleihung des Nobelpreises reiste sie nicht nach Stockholm. Der Kurzgeschichtenband "Liebes Leben" - in Deutschland 2013 erschienen - wurde ihr letztes Werk.

