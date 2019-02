Stand: 19.02.2019 13:33 Uhr

Legendärer Modezar Karl Lagerfeld ist tot

Die Modewelt trauert um einen ihrer größten Designer: Der gebürtige Hamburger Karl Lagerfeld ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte das französische Modehaus Chanel, bei dem Lagerfeld bis zuletzt als Kreativdirektor arbeitete.

Zuletzt Sorge um Lagerfelds Gesundheitszustand

Spekulationen um den Gesundheitszustand Lagerfelds gab es seit Ende Januar. Damals fehlt er genau da, wo er jedes Mal frenetisch gefeiert wurde: auf dem Laufsteg zum Finale einer Chanel-Show - erstmals überhaupt in seiner Zeit als Chanel-Kreativdirektor. Die offizielle Begründung: Lagerfeld habe sich müde gefühlt. In Paris, wo er nach dem Tod von Modeschöpfer Yves Saint-Laurent der letzte verbliebene legendäre Modeschöpfer war, war die Sorge groß.

Legendäres Outfit und markige Sprüche

So legendär wie sein Outfit - schwarze Sonnenbrille, weißer Mozartzopf, steifer Vatermörderkragen - waren auch seine Aussprüche. Über seine Haut sagte er einmal: "Ich gehe nicht mehr in die Sonne. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich will nicht aussehen wie eine alte Schildkröte." Von seiner Ausbildung sagte der Besitzer von rund 300.000 Büchern: "Ich habe ja im Grunde nie etwas gelernt. Ich habe nicht einmal Abitur gemacht und nix." Vernichtend war das Urteil des Modezaren über Freizeitkleidung: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren." Gerade dieses Zitat wurde vielfach verwendet - so auch am Todestag Lagerfelds.

Rätselraten um das Geburtsjahr

Um sein tatsächliches Alter hatte der in Hamburg geborene Star-Designer, der Anfang der 1980er-Jahre die kreative Leitung von Chanel übernahm, ein Geheimnis gemacht. Er selbst behauptete zuletzt, im Jahr 1935 geboren zu sein. Damit alterte er quasi über Nacht um drei Jahre, hatte er doch zuvor standhaft verkündet, Jahrgang 1938 zu sein. Die Erklärung für die "buchhalterischen Unstimmigkeiten" in seiner Biografie war natürlich so genial einfach wie Lagerfelds Entwürfe: Mutti sei schuld gewesen. Sie habe einfach auf offiziellen Dokumenten ein wenig Zahlenkorrektur betrieben, so Lagerfeld. Zu seinen runden Geburtstagen war in der Presse jedoch auch zu lesen, dass der Modekönig bereits im Jahr 1933 das Licht der Welt erblickt haben soll - diese Berichte stützten sich auf einen Taufregisterauszug. Einigkeit herrschte einzig über den Tag seiner Geburt: Es war der 10. September.

