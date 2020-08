Stand: 21.08.2020 13:14 Uhr - NDR Kultur

Kinofilme über Paranoia, Physik und über Schlingensief

In dieser Woche starten im Kino: der brillante Psychothriller "Exil" über Paranoia mit Mišel Matičević und Sandra Hüller; ein historisches Drama über den Physiker "Tesla" mit Ethan Hawke in der Hauptrolle als Nikola Tesla und ein Dokumentarfilm über den Künstler Christoph Schlingensief, dessen Todestag sich zum 10. Mal jährt. Außerdem läuft das Online-Japan-Filmfest - hier ist der zauberhafte Meeresabenteuer-Anime "Children Of The Sea" zu sichten.

"Es war einmal Indianerland" in der ARD Mediathek

Außerdem: Bei der ARD gibt es seit 20 Jahren die Reihe "Filmdebüt im Ersten". Zum Jubiläum werden zahlreiche unvergessliche Erstlingsfilme in DAS ERSTE ausgestrahlt - und sind, teils vorab, in der ARD Mediathek zu sehen. Mit dabei: das Roadmovie "Leanders letzte Reise", einer von Bjarne Mädels Lieblingsfilmen, "1.000 Arten Regen zu beschreiben", das queere Hamburger Liebesdrama "Bonnie & Bonnie" und Ilker Çataks kongeniale Leinwandadaption von Nils Mohls Hamburg-Kultroman "Es war einmal Indianerland", noch zu sehen bis zum 29. September 2020.

