Joaquin Phoenix erhält Golden Globe für "Joker" von Bettina Aust

Wohl kaum ein anderer Film hat im vergangenen Jahr so viel Gesprächsstoff geliefert wie die Comic-Verfilmung "Joker". Bei den Golden Globes war der Film in gleich vier Kategorien nominiert, etwa als "Bestes Drama". US-Schauspieler Joaquin Phoenix ist in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller - Drama" ausgezeichnet worden. Was macht diesen Schauspieler so besonders?

Joaquin Phoenix taucht sehr tief in seine Rollen ein. "Ganz am Anfang stand für mich der Gewichtsverlust", erzählte er bei der Weltpremiere des Jokers auf dem Filmfest in Venedig im Oktober 2019. Mehr als 20 Kilo hat der 45-jährige Schauspieler vor den Dreharbeiten für den Joker abgenommen. "Wie sich herausstellte, hatte das einen psychologischen Effekt", sagte Phoenix. "Man wird tatsächlich verrückt, wenn man in so kurzer Zeit so viel abnimmt."

Das Lachen des Jokers

Phoenix spielt seine Rollen nicht nur, er lebt sie. Wochenlang trainierte er zum Beispiel das beängstigend irritierende Lachen des Joker. "Ganz ehrlich, ich dachte nicht, dass ich das hinkriege. Ich habe das Lachen dann allein geübt, aber irgendwann habe ich meinen Regisseur Todd Phillips gebeten, zu mir nach Hause zu kommen, um es zu beurteilen. Denn ich dachte, ich muss es auf Kommando vor anderen Leuten können. Ich musste ein echtes Lachen finden, es durfte nicht falsch klingen", erzählte Phoenix.

Sein Joker ist noch düsterer als in früheren Batman-Filmen. "Es ist seine verzweifelte Suche nach Glück, Gemeinschaft, Wärme und Liebe, die mich an seinem Charakter am meisten interessiert hat. Ich sehe meine Figuren nie als gemarterte Seelen. Die werden in der Regel von Journalisten so interpretiert, wenn ich Interviews gebe", so Phoenix.

Erster Golden Globe für Joaquin Phoenix als Johnny Cash

Als Countrysänger Johnny Cash in "Walk The Line" wurde Phoenix 2006 bereits mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Zudem war Phoenix bereits dreimal für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Trotzdem geben ihm diese Erfolge keine Selbstsicherheit: "Weil mir meine Arbeit so enorm wichtig ist, will ich alles richtig machen und meinen Regisseur zufrieden stellen. Deswegen baue ich mir selber Druck auf, gute Arbeit abzuliefern. Deswegen bin ich nervös." Doch sehr wahrscheinlich sind es gerade diese Selbstzweifel, die den Ausnahme-Schauspieler zu Höchstleistungen antreiben.

