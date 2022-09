Stand: 24.09.2022 13:34 Uhr Jan Cornelius hat Wilhelmine-Siefkes-Preis erhalten

Jan Cornelius ist am Freitag mit dem mit 2.500 Euro dotieren Wilhelmine-Siefkes-Preis der Stadt Leer ausgezeichnet worden. Der 68-jährige plattdeutsche Liedermacher und Autor verliehe der plattdeutschen Sprache Ausdruckskraft und entwickle sie auf vielfältige Art weiter, so die Jury. Außerdem verschaffe er der plattdeutschen Sprache generationsübergreifend Gehör und trage damit wesentlich zu ihrem Erhalt bei. Der Preis zu Ehren der Leeraner Schriftstellerin Wilhelmine Siefkes wird alle vier Jahre an Werke verliehen, die in Ostfriesland entstanden sind oder ein regionales Thema beinhalten. | Sendebezug: | 24.09.2022 13:30 | NDR Kultur