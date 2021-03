Internationaler Frauentag: Wie steht es um die Gleichberechigung?

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Schon vor mehr als 100 Jahren gab es in den USA erste Vorläufer dieses Protest- und Aktionstags der Frauen. Bereits im März 1911 gingen rund eine Million Frauen in Deutschland, Dänemark, Österreich-Ungarn und der Schweiz auf die Straße. Doch erst 1975 erklärte die UNO schließlich den 8. März zum "International Women's Day". Auch wenn schon viel erreicht wurde: Gleichberechtigt und gleichwertig anerkannt sind Frauen längst nicht allen Bereichen.

Zum Internationalen Frauentag 2021 bietet der NDR ein umfangreiches Programm im Fernsehen, Radio, Internet und in den Sozialen Medien, um auf Frauen und ihre Themen aufmerksam zu machen.