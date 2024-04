Stand: 29.04.2024 14:32 Uhr Hannover: Stadtbibliothek eröffnet "Queeres Wohnzimmer"

Für einen Aktionszeitraum vom 3. Mai bis August öffnet die Stadtbibliothek in Hannover ein "Queeres Wohnzimmer". Das Projekt solle darüber informieren, wie facettenreich queeres Leben in Hannover sein könne, teilte die Stadt am Montag mit. Es soll einen sicheren und inklusiven Raum für queere Menschen und zudem Sichtbarkeit schaffen. Angeboten werden Ausstellungen, Diskussionsrunden, Beratungsangeboten und Community Events. "Bibliotheken erfüllen die Aufgabe, Räume für alle zu schaffen, seit jeher", sagte die hannoversche Bildungsdezernentin Eva Bender. | Sendebezug: | 29.04.2024 14:30 | NDR Kultur