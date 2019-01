Stand: 08.01.2019 10:14 Uhr

Hannover - "Kulturhauptstadt Europas" 2025? von Agnes Bührig

"Kulturhauptstadt Europas" - diesen Titel vergibt die Europäische Union jedes Jahr an zwei Städte in Europa, die damit über die Landesgrenzen hinweg auf ihr Kulturleben aufmerksam machen. Nach Berlin, Weimar und zuletzt Essen mit dem Ruhrgebiet, darf Deutschland im Jahr 2025 erneut eine Kulturhauptstadt benennen. Acht Städte haben bereits ihr Interesse angemeldet, darunter Hildesheim und Hannover aus Niedersachsen. In der niedersächsischen Landeshauptstadt konstituierte sich jüngst das letzte Gremium des Bewerbungsteams, der Kulturrat.

"Hannover hat nichts - also lasst uns damit wuchern." Unter diesem Motto präsentierte Tobias Kunze seine Stadt im Herbst in Berlin, bei der offiziellen Bewerbung der deutschen Bewerberstädte. Der Poetry-Slammer bot gereimte Verse zu bekannten Stadtansichten, die mit den Namen europäischer Hauptstädte betitelt waren. Sein Fazit: Ganz viel von dem, was die anderen haben, haben wir auch - nur merkt es keiner. Ein bekanntes Klischee - die Landeshauptstadt werde gern mal als unauffällig bezeichnet, sagt Konstanze Beckedorf, die derzeit das Kulturdezernat verantwortet:

"Wir werden häufig wahrgenommen als eine Stadt, die sich selber immer so ein bisschen unter Wert verkauft, und gerade das macht Hannover auch aus", führt Beckedort weiter aus und ergänzt: "Wir sind nicht eine Stadt der Extreme, sondern wir sind eine Stadt, die sehr vielfältig ist, in vielerlei Hinsicht. Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt in unserer Stadt, und das in einer Zeit, in der diese großen Themen der gesellschaftlichen Spaltung und auch der Entwicklung hin zu Rändern der Gesellschaft immer deutlicher spürbar werden."

Gebündelte Kräfte im Bewerbungsteam

"Nachbarschaft" lautete folgerichtig der erste Arbeitstitel für die Bewerbung. Neben Vertreterinnen und Vertretern aus dem Rathaus und staatlichen Kulturakteuren gehören inzwischen auch Verbände und Vereine zum Bewerbungsteam. Alle Gruppen der Gesellschaft sind beteiligt, von den Wirtschaftstreibenden bis zu den Obdachlosen. Die freien Kulturschaffenden formulierten ihre Wünsche bereits im Sommer: professionellere Arbeitsbedingungen für die freie Szene. Der Weg sei das Ziel, sagt Lena Kußmann, Sprecherin der Freien Theater Hannovers:

"Wenn man andere Menschen auf Hannover anspricht und auch auf diese Kulturhauptstadtbewerbung, gibt es ganz oft Kopfschütteln und Verständnislosigkeit: Warum denn das?", stellt Kußmann fest. "Das liegt oft daran, dass die Kulturhauptstadt als Auszeichnung verstanden wird und nicht als Weg, etwas zu werden."

"Die Idee, Kulturhauptstadt Europas zu werden, kam den Stadtplanern in Hannover vor knapp fünf Jahren", sagt Konstanze Beckedorf. Unter reger Bürgerbeteiligung wurde damals das Stadtentwicklungsprojekt "Mein Hannover 2030" aus der Taufe gehoben. Mehr Wohnungen, weniger Verkehr, aber auch mehr kulturelle Angebote in den Stadtteilen - das waren einige der Ergebnisse im Dialog mit den Hannoveranern. "Wir haben uns in diesen Wettbewerb begeben, bei dem es vor allen Dingen auch darum geht, etwas Nachhaltiges zu schaffen, nämlich, unsere Stadt weiterzuentwickeln. Unter dem Arbeitstitel 'Kultur, zusammen leben' haben wir zurzeit eine Bestandsaufnahme und schauen uns an, was es unter dieser Überschrift in Hannover schon gibt. Nach der Bestandsaufnahme werden wir uns anschauen, an welchen Stellen wir uns weiterentwickeln wollen", erzählt Beckedorf.

Im Herbst muss die Bewerbung stehen

Ende September muss die Bewerbungsmappe abgegeben werden. Die Gremien, die dies vorantreiben, sind inzwischen komplett. Zuletzt hat sich Ende Dezember der Kulturrat konstituiert, der die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas künstlerisch unterstützt. Mit dabei ist Sonja Anders, ab Sommer Intendantin des Schauspiels Hannover: "Ich finde, dass Hannover eine hohe soziale Energie hat und ich glaube, dass die Verbindung zwischen den sozialen Realitäten, aber auch die Verbindung zwischen den einzelnen Kulturinstitutionen, eine Aufgabe sein könnte, die eine Stadt auch voranbringt. Diese Bewerbung muss auch weh tun. Ich glaube, das Thema der wunden Punkte, der Schmerzpunkte, gilt es jetzt herauszuarbeiten, um dann wirklich etwas zu bewegen."

