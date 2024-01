Stand: 20.01.2024 15:36 Uhr Gerd Uecker gestorben: Semperoper trauert um früheren Intendanten

Die Sächsische Staatsoper trauert um ihren früheren Intendanten Gerd Uecker. Der gebürtige Münchner starb bereits am Mittwoch im Alter von 77 Jahren, teilte die Semperoper mit. Sein Amt als Dresdner Intendant trat er 2003 an und blieb bis 2010. Davor war Uecker sieben Jahre Operndirektor an der Bayerischen Staatsoper. Chefdirigent Christian Thielemann und Semperoper-Intendant Peter Theiler teilten mit, unter Ueckers Leitung habe die Semperoper zu internationaler künstlerischer Exzellenz gefunden. Beide kündigten an, eine der nächsten Aufführungen von "Tristan und Isolde" dem Verstorbenen widmen zu wollen. | Sendebezug: | 20.01.2023 14:30 | NDR Kultur