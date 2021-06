"Fischers Fritz": Ein ARD Radio Tatort aus Hamburg Stand: 02.06.2021 13:57 Uhr Deutschlands wohl beliebteste Krimireihe gibt es auch im Radio. Und auch dort ermitteln jede Woche andere Kommissare in unterschiedlichen Bundesländern. In Hamburg ermitteln Bettina Breuer und Justus Döring.

von Emine Cekirge

In "Fischers Fritz” der aktuellsten Ausgabe des Ermittlerteam ist das Team unter Fischern unterwegs. Einer von ihnen steht kurz vor der Insolvenz und sucht Hilfe bei einem Kredithai. Als er das Geld nicht zurückzahlen kann, geraten mehrere Fischer-Kollegen in Gefahr.

"Arne Busch?"

"Ja!"

"Bettina Breuer, LKA Hamburg und das ist mein Kollege Döring. Wir würden uns gerne mit ihnen unterhalten." Zitat aus "Fischers Fritz"

Dabei geht es um den Kredithai, der zusammengeschlagen im Krankenhaus liegt. Die Ermittler Breuer und Döring suchen den Täter unter den verdächtigen Fischern, bis eine Wasserleiche im Hamburger Hafen auftaucht.

"Moin. Fiete Jessen, ich muss dich vorläufig festnehmen."

"Sven König ist tot - dieser Typ in Hamburg ist wieder aufgewacht." Zitat aus "Fischers Fritz"

ARD Radio Tatort im Norden: Vertraute Orte akustisch sichtbar machen

Die Handlung von "Fischers Fritz" spielt in Hamburg sowie in Lunde, einem fiktiven Ort an der Schlei. Dort kämpfen die Fischer ums Überleben. Ein Ort, der natürlich lebensecht akustisch mit Möwenkrächzen und Meeresrauschen dargestellt wird, dass einem schon fast der Fischgeruch in die Nase steigt.

Das Besondere am ARD-Radio-Tatort ist, dass die Hörerinnen und Hörer meistens genau wissen, wo die Ermittler unterwegs sind, denn es sind oft Orte, die einem vertraut sind. "Mal bin ich am Hamburger Hafen, ein anderes Mal in Niedersachen oder Schleswig-Holstein irgendwo am Strand oder in Mecklenburg-Vorpommern am See", sagt NDR Hörspielchefin Ulrike Toma. "Da habe ich natürlich als Hörerin auch immer ein besonderes Gefühl für und ein besonderes Bild im Kopf und das kann ich dann manchmal nicht nur hören, sondern auch vor meinem inneren Auge sehen und sogar schmecken und riechen, weil es die Gegend ist, die mir vertraut ist und das macht dann auch besonders viel Spaß beim Mitermitteln."

"Fischers Fritz" spielt mit klischeehaften norddeutschen Kulturelementen

"Hier spricht die Delta Marlene Kilo. Letzte Position war die Ansteuerungstonne Schlei." Zitat aus "Fischers Fritz"

Der rasante Szenenwechsel bringt Tempo in die Geschichte. Oft verwendet Autorin Sabine Stein teils klischeehafte norddeutsche Lebens- und Kulturelemente, die amüsieren, aber nicht lächerlich wirken. Der Krimicharakter des Hörspiels rückt dadurch zeitweise in die zweite Reihe.

Der Hamburger Radio-Tatort bezieht seine Spannung weniger aus der Tätersuche, vielmehr wird die Aufmerksamkeit auf die Männerfreundschaften gelenkt. Die Geschichte ist klar strukturiert. Jede Figur bekommt ihren Charakter durch die vielen unterschiedlichen Stimmen der Schauspielerinnen und Schauspieler, wie Sandra Borgmann, Matthias Bundschuh und Peter Kaempfe. Die Dialoge sind kurz, knapp und auf den Punkt.

"Der Matjes ist bei uns das Sushi im Norden." Zitat aus "Fischers Fritz"

Fischers Fritz ist sehr lebhaft und abwechslungsreich inszeniert und genau das Richtige für detailverliebte Krimifans. Ein Jahr lang ist der Hamburger Radio-Tatort "Fischers Fritz" von Sabine Stein in der ARD Audiothek abrufbar.

