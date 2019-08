Stand: 27.08.2019 13:41 Uhr

Filmfestspiele Venedig: Ausblick zum Festivalstart

Die 76. Ausgabe des ältesten der großen Filmfestivals findet vom 28. August bis zum 7. September in Venedig statt. In den letzten Jahren wurde das Festival stets mit einem US-Film eröffnet - und damit war dann immer auch das Oscar-Rennen eröffnet. In diesem Jahr ist der Regisseur des Eröffnungsfilms der Japaner Hirokazu Kore-eda, der im vergangenen Jahr in Cannes die Goldene Palme für seinen Film "Shoplifters" gewonnen hat.

"US-Studios nutzen das Filmfest Venedig als Testfeld"

Für NDR Kultur in Venedig vor Ort ist die Kinokritikerin Katja Nicodemus. Im Gespräch mit Moderator Jan Wiedemann gibt sie einen Ausblick auf das diesjährige Programm.

Frau Nicodemus, was versprechen Sie sich von Hirokazu Kore-edas Eröffnungsfilm "La verité"?

Katja Nicodemus: Ich freue mich auf eine sehr interessante Verbindung. Kore-eda, dieser große japanische Regisseur, erzählt in seinen Filmen immer wieder von ungewöhnlichen Familienkonstellationen. Und jetzt hat er seinen ersten internationalen Film gedreht, der in Paris spielt. Catherine Deneuve spielt eine Schauspielerin und Juliette Binoche ihre Tochter, die nach Paris zurückkehrt. Daraufhin kommt es zur Konfrontation, zur Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter. Ich finde es interessant, wie Kore-eda sein Konzept der Familie als etwas Fließendes, Offenes von der japanischen Kultur auf die französische überträgt.

Trotzdem geht ja auch das Oscar-Rennen in Venedig los, es laufen viele US-Produktionen. Brauchen diese Filme überhaupt Festivals?

Nicodemus: Einerseits könnte man glauben, dass große Festivals als analoge Plattform mit ihrem roten Teppich an Bedeutung verlieren. Gerade in Zeiten von digitaler Medialisierung und Vermarktung. Aber dem ist nicht so, sondern es gibt hier unglaublich viele und große amerikanische Produktionen. Zum Beispiel "Seberg", ein Thriller über den Werdegang und Tod der amerikanischen Schauspielerin Jean Seberg, gespielt von Kristen Stewart. Oder "Joker", der Horrorfilm mit Joaquin Phoenix.

Die amerikanischen Studios nutzen Venedig als Testfeld. Hier werden die Filme der internationalen Filmkritik präsentiert - und auf dem darauffolgenden Festival von Toronto werden sie verkauft. Von daher haben Festivals als mediale Maschine und auch als Bilderzentrifuge immer noch eine sehr große Bedeutung.

Inzwischen gibt es bei Festivals zwei grundsätzliche Richtungen: Manche zeigen Netflix-Filme, manche nicht. Venedig gehört zu denen, die diese Produktionen mit offenen Armen empfangen. Was heißt das fürs Festival?

Nicodemus: Für Venedig ist das natürlich toll. Man denke nur an den Gewinner des vergangenen Jahres: die Netflix-Produktion "Roma" von Alfonso Cuarón. Und: Venedig ist Netflix in der Festivallandschaft am nächsten. Das ist offenbar die richtige Entscheidung gewesen, weil hier durch Netflix auch formale Entwicklungen des Kinos, des Erzählens mit Bildern vorangetrieben werden.

Man muss aber auch sagen, dass die größte Netflix-Produktion dieses Jahres dem Filmfest durch die Lappen gegangen ist: Martin Scorseses Mafia-Epos "The Irishman". Wahrscheinlich war es selbst für Netflix zu teuer, diesen Riesen-Cast einzufliegen: Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel, Joe Pesci - um nur einige zu nennen. Trotzdem gibt es hier immer noch genügend Amerikaner.

Womit ist Deutschland eigentlich vertreten?

Nicodemus: Im Wettbewerb von Venedig gibt es keinen deutschen Film. Es wird ja immer beklagt, vielleicht auch zu Recht, dass die deutsche Filmlandschaft im Moment nicht vorne mitspielt. Aber es gibt einen Film von Katrin Gebbe, "Pelikanblut", der die Debütfilm-Reihe "Orizzonti" eröffnen wird. Nina Hoss spielt darin eine Pferdeflüsterin und Adoptivmutter, die durch eine Adoption an ihre Grenzen gerät. Ansonsten ist Deutschland hier mit vielen Koproduktionen vertreten. Von daher spielen die Deutschen zurzeit zwar vorne nicht mit, unterwandern aber mit ihrer Filmförderung krakenartig die internationale Filmszene - das ist doch auch was.

Das Gespräch führte Jan Wiedemann.

