Stand: 14.08.2021 15:45 Uhr Filmfestival Locarno: Hauptpreis geht nach Indonesien

Beim Filmfest von Locarno geht der Hauptpreis Goldener Leopard in diesem Jahr an die Sozialstudie "Vengeance is Mine, All Others Pay Cash" ("Die Rache ist mein, alle anderen zahlen bar") aus Indonesien. Das teilte das Festival mit. Der 43 Jahre alte indonesische Regisseur Edwin ("Die Nacht der Giraffe") reflektiert darin die von Gewalt geprägte jüngere Geschichte seines Heimatlandes. Im zweiten wichtigen, allerdings dem Nachwuchs vorbehaltenen Wettbewerb "Filmemacher der Gegenwart" konnte Deutschland einen besonders großen Erfolg verbuchen: Saskia Rosendahl erhält für ihre Interpretation einer mit dem Leben unzufriedenen jungen Frau in der Romanverfilmung "Niemand ist bei den Kälbern" den Preis als beste Schauspielerin.