Stand: 17.06.2022 11:28 Uhr "Festival aufm Platz" startet heute

Das "Festival aufm Platz" mit kostenlosen Konzerten und Lesungen unter freiem Himmel startet am heutigen Freitag in Peine. Nachdem im vergangenen November die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die VGH Stiftung die Einstellung der traditionellen Niedersächsischen Musiktage und des Literaturfests Niedersachsen bekanntgegeben haben, ist das "Festival aufm Platz" der abgespeckte Nachfolger dieser Veranstaltungen. Insgesamt finden an vier Wochenenden bis zum 10. Juli in 16 Orten zwischen Harz und Nordsee Veranstaltungen statt.