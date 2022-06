Stand: 07.06.2022 07:15 Uhr Coldplay kündigt Rekordkonzert in Buenos Aires an

Die britische Rockband Coldplay hat als Abschluss ihrer Welttournee zu dem Album "Music of the Spheres" ein zehntes Konzert in Argentiniens Hauptstadt angekündigt. Mit dem zehnten Konzert hintereinander zwischen Ende Oktober und Anfang November im Stadion "El Monumental" in Buenos Aires wird Coldplay den Rekord von Roger Waters brechen, der dort mit "The Wall" im Jahr 2012 neunmal aufgetreten war. Der argentinischen Zeitung "La Nación" zufolge wurden bislang 550.000 Eintrittskarten für die Konzerte von Coldplay in Buenos Aires verkauft.