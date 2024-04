Stand: 18.04.2024 06:00 Uhr Blockbuster-Schau mit Werken von Caspar David Friedrich in Berlin

Mit "Unendliche Landschaften" in der Berliner Alten Nationalgalerie steht das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich vor einer weiteren Blockbuster-Ausstellung. Nach dem Erfolg in Hamburg, wo Werke des bedeutendsten Malers der deutschen Romantik in den vergangenen Monaten rund 335.000 Menschen angelockten, sind die Besuchszeiten auf der Berliner Museumsinsel bereits ausgeweitet worden. "Caspar David Friedrich. Unendliche Landschaften" ist von Freitag an bis zum 4. August zu sehen. Eine weitere Schau wird in Dresden im Herbst folgen. Insgesamt werden in Kooperation mit dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin mehr als 60 Gemälde und 50 Zeichnungen aus dem In- und Ausland gezeigt.