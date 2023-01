Stand: 30.01.2023 19:58 Uhr Björk spielt im November Konzert in Hamburg

Die isländische Sängerin Björk kommt auf ihrer Europa-Tour auch in Hamburg vorbei. Im vergangenen Jahr hatte sich Björk nach fünf Jahren Pause mit dem Album "Fossora" zurückgemeldet. Auf dem Album kombiniert die Isländerin Orchesterpathos mit Chorgesang und Hardcore-Techno. Mit der Bühnenshow "Cornucopia" tourt sie im Herbst 2023 durch Europa. Am 21. November kommt sie nach Hamburg. Drei Tage später spielt sie in Leipzig.

