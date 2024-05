Gedichte über das Träumen

Ich hab im Traum geweinet,

Mir träumte, du lägest im Grab.

Ich wachte auf, und die Träne

Floß noch von der Wange herab.



Ich hab im Traum geweinet,

Mir träumt', du verließest mich.

Ich wachte auf, und ich weinte

Noch lange bitterlich.



Ich hab im Traum geweinet,

Mir träumte, du bliebest mir gut.

Ich wachte auf, und noch immer

Strömt meine Tränenflut.

Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum.

Dort wo die Kinder schläfern, heiß vom Hetzen,

dort wo die Alten sich zu Abend setzen,

und Herde glühn und hellen ihren Raum.



Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum.

Dort wo die Abendglocken klar verklangen

und Mädchen, vom Verhallenden befangen,

sich müde stützen auf den Brunnensaum.



Und eine Linde ist mein Lieblingsbaum;

und alle Sommer, welche in ihr schweigen,

rühren sich wieder in den tausend Zweigen

und wachen wieder zwischen Tag und Traum.

Durch die Büsche winden Sterne

Augen tauchen blaken sinken

Flüstern plätschert

Blüten gehren

Düfte spritzen

Schauer stürzen

Winde schnellen prellen schwellen

Tücher reißen

Fallen schrickt in tiefe Nacht.

Wo bist du, die mir zur Seite ging,

Wo bist du, Himmelsangesicht?

Ein rauher Wind höhnt mir ins Ohr: du Narr!

Ein Traum! Ein Traum! Du Tor!

Und doch, und doch! Wie war es einst,

Bevor ich in Nacht und Verlassenheit schritt?

Weißt du es noch, du Narr, du Tor!

Meiner Seele Echo, der rauhe Wind:



O Narr! O Tor!



Stand sie mit bittenden Händen nicht,

Ein trauriges Lächeln um den Mund,

Und rief in Nacht und Verlassenheit!

Was rief sie nur! Weißt du es nicht?

Wie Liebe klang's. Kein Echo trug

Zu ihr zurück, zu ihr dies Wort.

War's Liebe? Weh, daß ich's vergaß!

Nur Nacht um mich und Verlassenheit,

Und meiner Seele Echo - der Wind!

Der höhnt und höhnt: O Narr! O Tor!

Ein Traum, ein Traum ist unser Leben

auf Erden hier.

Wie Schatten auf den Wogen schweben

und schwinden wir,

und messen unsre trägen Tritte

nach Raum und Zeit;

und sind (und wissen's nicht) in Mitte

der Ewigkeit.

Die Mutter betet herzig und schaut

Entzückt auf den schlummernden Kleinen;

Er ruht in der Wiege so sanft, so traut,

Ein Engel muß er ihr scheinen.



Sie küßt ihn und herzt ihn; sie hält sich kaum,

Vergessen der irdischen Schmerzen;

Es schweift in der Zukunft ihr Hoffnungstraum;

So träumen Mütter im Herzen.



Der Rab indes mit der Sippschaft sein

Kreischt draußen am Fenster die Weise:

Dein Engel, dein Engel wird unser sein!

Der Räuber dient uns zur Speise!

Ein starker Wind sprang empor.

Öffnet des eisernen Himmels blutende Tore.

Schlägt an die Türme.

Hellklingend laut geschmeidig über die eherne Ebene der Stadt.

Die Morgensonne rußig. Auf Dämmen donnern Züge.

Durch Wolken pflügen goldne Engelpflüge.

Starker Wind über der bleichen Stadt.

Dampfer und Kräne erwachen am schmutzig fließenden Strom.

Verdrossen klopfen die Glocken am verwitterten Dom.

Viele Weiber siehst du und Mädchen zur Arbeit gehn.

Im bleichen Licht. Wild von der Nacht. Ihre Röcke wehn.

Glieder zur Liebe geschaffen.

Hin zur Maschine und mürrischem Mühn.

Sieh in das zärtliche Licht.

In der Bäume zärtliches Grün.

Horch! Die Spatzen schrein.

Und draußen auf wilderen Feldern

singen Lerchen.