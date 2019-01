Stand: 19.01.2019 07:34 Uhr

Bitterböses Ehedrama mit Schrader und Striesow von Katja Weise

Nach zwei großen Shakespeare-Inszenierungen hat Karin Beier, die Intendantin des Hamburger Schauspielhauses, dort jetzt einen modernen Klassiker auf die Bühne gebracht: Edward Albees bitterböses Ehedrama "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" mit Maria Schrader und Devid Striesow. Am Freitagabend war Premiere.

Maria Schrader und Devid Striesow treffen von Anfang an den richtigen Ton und machen von Anfang an deutlich: Der Kampf, der hier stattfindet, ist vor allem auch ein Spiel. Ein Spiel, bei dem beide Regie führen wollen und das ein Publikum braucht.

Messerscharfe Dialoge und beste Unterhaltung

Trauer, Wut, Verzweiflung: Die beiden Hauptdarsteller spielen mit Lust auf einem unglaublich hohen Energielevel und behalten trotzdem in fast allen Momenten eine gewisse Leichtigkeit, eine spielerische Attitüde. Vor allem Striesow kostet auch das komische Potenzial aus, das in den messerscharfen Dialogen steckt: Diese Eheschlacht bietet beste Unterhaltung, zumal wenn sie so vorzüglich begleitet wird wie hier von Josefine Israel und Matti Krause.

Die Besetzung stimmt also und Karin Beier inszeniert flott, mit einem guten Gespür für den Rhythmus dieses blitzgescheiten Ehedramas. Fazit: Zuhören und zusehen unbedingt empfohlen.

