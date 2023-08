Stand: 18.08.2023 14:37 Uhr "Bestseller des Jahres": Geiger David Garrett erhält Opus Klassik

Der Geiger David Garrett wird in diesem Jahr für sein Album "Iconic" mit dem Opus Klassik als "Bestseller des Jahres" ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird durch Auswertungen von Verkaufszahlen ermittelte. Erhalten soll der 42-Jährige sie nach Angaben vom Donnerstag während einer Gala am 8. Oktober im Berliner Konzerthaus. Der Verein zur Förderung der Klassischen Musik vergibt den Opus Klassik seit 2018. In diesem Jahr sind 27 Kategorien vorgesehen. Der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt wird in diesem Jahr für sein Lebenswerk ausgezeichnet.