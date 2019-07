Stand: 23.07.2019 13:47 Uhr

Kisseler Theaterpreis fürs Altonaer Theater von Daniel Kaiser

Der Barbara Kisseler Theaterpreis geht in diesem Jahr an das Altonaer Theater. Die Auszeichnung für private Bühnen in Hamburg ist mit 50.000 Euro dotiert. Vor allem die Bühnenversion von Walter Kempowskis "Deutscher Chronik" hat den - wie üblich - geheim gehaltenen Juroren überzeugt. Das Altonaer Theater bringt gerade die neun Romane des Mammutwerks in vier Theaterabenden auf die Bühne. Für ein Privattheater ist ein solches Projekt ein großes Wagnis. Außerdem nennt der Juror in seiner Begründung drei weitere starke Inszenierungen. Mit "Baskerville", "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" und "Absolute Giganten" zeige das Theater seine große stilistische und thematische Bandbreite.

"Wir spielen Bücher" ist Motto des Altonaer Theaters

Das Motto des Altonaer Theaters lautet "Wir spielen Bücher". Aber auch Filme werden hier immer wieder zu Theaterstücken. Am kommenden Wochenende hat das Musical "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" nach dem Kultfilm von Pedro Almodóvar Premiere.

Unbekannter Juror entscheidet über Preisträger

Der Preis für Hamburger Privattheater ist nach der im Oktober 2016 verstorbenen Kultursenatorin Barbara Kisseler benannt. Wer den Preis bekommt, entscheidet allein ein unbekannter Juror, der ein Jahr lang die Hamburger Privattheaterszene in Augenschein nimmt. Die Preisverleihung findet voraussichtlich im Oktober statt.

Weitere Informationen Altona: Viel Applaus für Kempowski-Saga Altonaer Theater Das Kempowski-Projekt am Altonaer Theater ist gestartet. Alle neun Bände der Familiengeschichte "Deutsche Chronik" kommen auf die Bühne - eine bunte, nie langweilige Kempowski-Reise. mehr Theater Altona inszeniert Meyerhoff-Roman Altonaer Theater Das Altonaer Theater hat Joachim Meyerhoffs Roman "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" auf die Bühne gebracht. Ein Stück über das Leben, Verlust und diese entsetzliche Lücke. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.07.2019 | 12:00 Uhr