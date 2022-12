Stand: 16.12.2022 09:25 Uhr Autorin und Übersetzerin Sybil Gräfin Schönfeldt gestorben

Sie hat hunderte Bücher übersetzt, war selbst als Kinderbuch- und Kochbuchautorin erfolgreich und hat als Journalistin für das Göttinger Tageblatt, die Zeit und den Stern geschrieben. Für den Norddeutschen Rundfunk gestaltete Sybil Gräfin Schönfeldt Kinderfunksendungen und verarbeitete auch klassische Texte zu Hörspielen. Am 14. Dezember ist sie im Alter von 95 Jahren in Hamburg gestorben, teilte eine Verlagssprecherin am Donnerstag mit. Für ihre Leistungen als Übersetzerin und Autorin wurde sie mehrfach ausgezeichnet. | 16.12.2022 06:40 | NDR Kultur