Ausstellung: "Unterwegs in Greifswald"

50 Jahre Greifswalder Stadtgeschichte in Bildern von Göran Theo Ladewig

In Greifswald hat das Pommerschen Landesmuseum eine Ausstellung mit Fotos aus 50 Jahren Stadtgeschichte eröffnet. Die Bilder stammen vom Pressefotografen Peter Binder.

Genau 50 jahre ist Peter Binder als Fotograf für die Greifswalder Lokalredaktion der Ostsee-Zeitung unterwegs gewesen. Aus seinen Arbeiten ab 1969 hat er 235 repräsentative Fotos ausgewählt, zusammen mit dem Museologen Mario Scarabis. "Wir haben uns konzentriert auf die eher architektonische Entwicklung der Stadt: Wie hat Greifswald früher mal ausgesehen? Was ist alles neu dazugekommen?", sagt Scarabis. "Das sind verkehrstechnische Sachen, aber auch, was an Gebäuden saniert worden ist. Natürlich auch Verluste, die es gegeben hat, zum Beispiel Betriebe, die heute nicht mehr existieren."

In Greifswald ist viel passiert

So sind auch Fotografien vom Verfall der Altstadt zu sehen, die zu DDR-Zeiten nicht in der Zeitung gedruckt werden durften. Der Museologe will mit all diesen Bildern Erinnerungen wecken: "Im Großen und Ganzen hoffe ich, dass die Leute ins Gespräch kommen und auch sehen, was hier in der Stadt alles an guten Dingen passiert ist." Die Sonderausstellung ist bis zum Februar im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald zu sehen. Peter Binder ist seit Anfang des Jahres im Ruhestand, pünktlich zu seinem 80. Geburtstag.

50 Jahre Greifswalder Stadtgeschichte in Bildern 50 Jahre lang fotografierte Peter Binder für die Ostsee-Zeitung. Jetzt zeigt das Pommersche Landesmuseum seine Bilder. Auch Fotos aus Greifswald, die in der DDR verboten waren. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag

Mai bis Oktober: 10 - 18 Uhr

November bis April: 10 - 17 Uhr In meinen Kalender eintragen

