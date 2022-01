Auflösung Tag 7: Leer, Stadt mit maritimem Flair an der Ems

Unsere Tippgeberin ist voll des Lobes über die Stadt, die wir suchen: "Der Hafen mitten in der Stadt, die Altstadt, die groß renoviert wurde in den 70er-, 80er-, 90er-Jahren, die schöne Einkaufsstraße, die Umgebung mit den Parks und Gärten - das ist wirklich sehr, sehr schön!"



Eine Stadt mit Hafen war bisher ja fast schon Usus bei unserem Ratespiel (und sei es auch ein Flughafen, wie im Fall von Parchim). Und genau wie in der zuvor gesuchten Stadt Eckernförde lohnt sich auch in Leer ein Bummel durch die Altstadt mit seinen sorgfältig renovierten Häusern, kleinen Läden und gemütlichen Cafés.



Der nächste Ausflugstipp ist damit verkündet - und wie geht es mit dem Ratespiel weiter?

Haben Sie gerade vor, einen Film zu drehen? Falls ja, passen Sie jetzt gut auf: "Wir haben hier viele schöne Kulissen, die sich für Fernsehaufnahmen eignen. Enge Gassen, wo man das Ganze schon mal ein bisschen schummriger darstellen kann. Und dann haben wir auch noch das Wasser, die Weite. Und das ist eine ganz gute Kombination, sodass sich das Fernsehen hier sehr wohl wohlfühlt."



Sehr wohl fühlen sich in Leer zum Beispiel die Macher der ZDF-Fernsehserie "Friesland". Die humorvoll angelegten Kriminalfilme (auch "Schmunzelkrimis" genannt), werden seit 2013 in der ostfriesischen Stadt gedreht.

Puh, der nächste Hinweis ist nichts für schwache Nerven: Ein SEHR penetrantes Geräusch, ähnlich einer Motorsäge, strapaziert unsere Ohren. Unser Tippgeber findet das ganz normal: "Das war ein Gruß an Jemgum, an den Jachthafen", erzählt er entspannt ins Mikrofon, nachdem das Geräusch der Schiffstute verklungen ist.



Genau genommen ist Jemgum eine Nachbargemeinde von Leer, die etwas weiter flussabwärts auf der anderen Seite der Ems liegt. Gleichwohl: Wer trotz des Schrecks über das laute Schiffssignal das Wort "Jemgum" ausmachen konnte, war buchstäblich ganz nah dran an der Lösung.

"Wir haben auch einen Berg, der ist aber nur neun Meter hoch. Genutzt wird der zu traditionellen Festen, zum Beispiel für das Eiertrullern an Ostern. Da sind dann die Kinder gefragt, die die Eier den Berg herunterrollen lassen. Ein ganz großer Spaß!"



Wann ist ein Berg ein Berg? Einmal wieder merken wir: Norddeutsche haben da ein weites Herz. Dann wiederum: Es ist ja, wie es ist - der Plytenberg am Ortsrand von Leer heißt nun einmal so! Und: Laut Wikipedia ist er sogar etwa zwölf Meter hoch.



Das Eiertrullern ist in ganz Ostfriesland verbreitet. Von Deichen, Dünen oder, na gut, Bergen, lassen die Mitwirkenden ihre Eier auf Bahnen oder Rampen herunterrollen. Sieger ist derjenige, dessen Ei am weitesten kommt und dabei unbeschädigt bleibt. Als Gewinn erhält er das Ei des Gegners.



Der Plytenberg wiederum ist ein ovaler (!) Erdhügel, der vermutlich im 15. Jahrhundert als Aussichtshügel für die Festung Leerort diente. Einer Sage nach soll an dieser Stelle ein Riese einen Sack Erde verloren haben.



Der Hügel regte auch die Fantasie des ostfriesischen Schriftstellers Albrecht Janssen an. In einem Kunstmärchen aus dem Jahr 1926 beschreibt er die sogenannten Erdmantjes. In seiner Geschichte leben diese mythologischen Wesen im Plytenberg, um dort das Gold und das Grab des letzten Friesenkönigs Radbod zu bewachen.