Stand: 22.04.2024 07:45 Uhr 91-jährige Yoko Ono erhält Edward-MacDowell-Medaille

Die Künstlerin, Filmemacherin und Musikerin Yoko Ono erhält die renommierte Edward-MacDowell-Medaille für ihr Lebenswerk. "Es hat noch nie jemanden wie sie gegeben; es hat noch nie ein Werk wie das ihre gegeben", sagte die Vorsitzende des MacDowell-Vorstands, Nell Painter, und würdigte das sieben Jahrzehnte währende Schaffen der 91-Jährigen. Den seit 1960 von der Künstlerkolonie MacDowell in Peterborough (US-Bundesstaat New Hampshire) verliehenen Preis haben zuvor unter anderem der Komponist Stephen Sondheim und die Schriftstellerin Toni Morrison erhalten. Yoko Ono ist in den letzten Jahren nur noch selten öffentlich in Erscheinung getreten. Zur Preisverleihung im Juli wird sie vermutlich nicht erscheinen. | Sendebezug: 22.04.2024 | 07:30 | NDR Kultur