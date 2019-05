Stand: 27.05.2019 15:02 Uhr

75.000 Euro für Flensburger Pilkentafel

Elf Bühnen aus ganz Deutschland erhalten den Theaterpreis des Bundes - darunter auch die Theaterwerkstatt Pilkentafel aus Flensburg. Die mit jeweils 75.000 Euro verbundene Auszeichnung ist am Montagabend im thüringischen Gera überreicht worden. Der Preis richtet sich an kleine und mittlere Bühnen, die aufgrund ihres künstlerischen Gesamtprogramms, durch außergewöhnliche Produktionen oder durch strukturelle Zukunftsentscheidungen bundesweite Aufmerksamkeit erfahren.

"Theater ist kein dekorativer Luxus"

119 Theater hatten sich beworben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) betonte in einer Mitteilung, Theater seien kein dekorativer Luxus, den man sich nur in Zeiten gut gefüllter Kassen leiste. "Als Verhandlungsorte gesellschaftlicher Widersprüche sind sie heute wichtiger denn je, weil sie Menschen miteinander ins Gespräch bringen."

Geld wird hauptsächlich in die Bühnenarbeit gesteckt

Die Pilkentafel liegt etwas versteckt in einem der vielen Hinterhöfe des Flensburger Kapitänsviertels. Die Stücke, die das Ensemble hier aufführt, sind handgemacht. Sie behandeln gesellschaftliche und politische Themen gleichermaßen - oft auch in experimenteller Form. Mit einem Teil des Preisgeldes will Pilkentafel-Chefin Elisabeth Bode vor allem junge Theatergruppen fördern, die mit Gastspielen in der Pilkentafel auftreten, der Hauptteil aber soll in die eigene Bühnenarbeit investiert werden.

