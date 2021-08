Stand: 12.08.2021 18:34 Uhr 30.000 Euro für Wiederaufbau der Taufkirche von Arp Schnitger

Für die Instandsetzung des Dachs der evangelischen Kirche Sankt Bartholomäus in Brake-Golzwarden stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 30.000 Euro zur Verfügung. Das Geld stammt aus zweckgebundenen Spenden sowie aus Mitteln der Lotterie, wie die Stiftung am Donnerstag in Bonn mitteilte. Ein durch Unbekannte verursachter Dachstuhlbrand hatte im Juli 2019 einen Schaden von mindestens 500.000 Euro an dem Gebäude verursacht. Das spätromanische, aus dem 13. Jahrhundert stammende Gotteshaus im Landkreis Wesermarsch ist die Taufkirche des berühmten Orgelbauers Arp Schnitger (1648-1719). Schnitger, vermutlich im benachbarten Schmalenfleth an der Unterweser geboren, fertigte über 100 Orgeln in Norddeutschland, von denen rund 30 erhalten sind. Die Orgel der Golzwardener Kirche geht ebenfalls auf Schnitger zurück. Von dem ursprünglichen Instrument ist aber nur noch das äußere Erscheinungsbild, das sogenannte Prospekt, erhalten. Die Orgel wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und soll wahrscheinlich nach historischem Vorbild renoviert werden.